Cannes Yat Festivali için geri sayım başladı

Denizcilik sektörünün dört gözle beklediği Cannes Yachting Festivali için geri sayım başladı. Yat sektöründe adından söz ettiren Maritimo markası, çarpıcı modelleriyle Cannes’da meraklılarıyla bir araya gelecek.

Maritimo’nun gözde modellerinden olan M51, Cannes Yachting Festival’da görücüye çıkacak motoryatlardan biri. Kapalı flybridge’i sayesinde, çok daha büyük motoryatlarda sunulan özellikleri daha kompakt boyutlarda gerçeğe dönüştüren bir model olan M51, ederinin çok daha üzerinde bir motoryat.

Zevkli döşenmiş iç mekanı ve geniş kapalı yaşam alanlarıyla, M51 fark yaratıyor. Tam genişlikteki master süiti ve toplam 7 kişilik konaklama kapasitesi, motoryatın öne çıkan özellikleri.

Marka yüzünü yeni X50 ve X60 serileriyle daha da güçlendiren Maritimo, bu iki yeni modelinin tanıtımını Cannes Yachting Festival’da gerçekleştirecek. Sportif motoryat piyasasına adeta damga vuran iki model, benzersiz süperyat çizgileriyle dikkat çekiyor.

Vira Haber