Caretta Carettalar Denizle Buluşuyor

Caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağaları (Chelonia Mydas) için önemli yuvalama alanlarından biri olan Kazanlı Mahallesi sahilinde yumurtadan çıkan yavrular denizle buluşmaya başladı. Ancak bu yolculukta karşılarına çıkan engeller nedeniyle kimi zaman yüzlercesi hayatını kaybedebiliyor. Akdeniz Üçüncü Göz Eğitim ve Gençlik Derneği ile gönüllüler ise bu kaybı en aza düşürmek amacıyla sahili tarayarak yavruların denizle buluşmasına yardımcı oluyor.

Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız da yuvalarından çıkarak denizle buluşan caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağası yavrularının yolculuğuna tanıklık etti. Beraberinde Çevre Koruma Müdürü Aslan Yaşar, Akdeniz Üçüncü Göz Eğitim Gençlik Derneği Başkanı Seyhan Akdoğan ve dernek üyesi gönüllü gençlerle birlikte sahili tarayan Sarıyıldız, yuvalardan çıkarak farklı yönlere gittiği için görevlilerce toplanıp kutuya konulan yavruları denizle buluşturdu.



"Deniz kaplumbağalarını köpeklerden de koruyoruz"

İlk yumurtlama gününden itibaren sahilde olduklarını belirten dernek başkanı Akdoğan, süreç hakkında bilgi verdi. Son anne kaplumbağanın temmuz ortasında sahile geldiğini ifade eden Akdoğan, "45 ila 60 gün arası kuluçka süreleri var. Biz de son anneyi takip ediyoruz. Böylece son yuvanın açılacağı tarihi tahmin etmeye çalışıyoruz. Yumurtlamak için sahile gelen deniz kaplumbağalarını köpeklerden de koruyoruz. Çevre Müdürlüğü ekipleri de gündüz çalışmaya başlıyor ve gelip yuvaları tespit ediyorlar" dedi.



"Çok özel bir ana tanıklık ettik"

Emekleri ve duyarlılıkları için dernek yönetimi ve gönüllülere teşekkür eden Sarıyıldız, Kazanlı sahilinin, caretta caretta cinsi kaplumbağaların yumurta bıraktığı özel bir bölge olduğunu ifade ederek, "Akşam vakitlerinde yavrular yuvalarından çıkıp denize doğru ilerliyor. Toplum gönüllüleri, çevrecilerimiz ve belediyemiz yetkilileri de yavruların denize ulaşmasının takipçisi oluyor. Bizler de burada çok özel ve güzel bir ana tanıklık ettik" diye konuştu.



"Sahilde ışık kirliliğine yol açmayalım"

Özellikle yuvalama ve yavru çıkış dönemlerinde çok dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Sarıyıldız, "Bu özel alanın korunması, temiz tutulması ve dahası caretta caretta yavrularının denize ulaşımı noktasında ışık kirliliğine neden olunmaması önem taşıyor. Çünkü bu kaplumbağalar ışığa çok hassaslar. Işık gördükleri zaman denizden uzaklaşıyor, hatta yaşamlarını yitiriyorlar. Bu nedenle sahilde ışık kirliliğine yol açmayalım" dedi.



"Kum zambaklarını koruyalım"

Sarıyıldız, Kazanlı sahilinin, nesli koruma altında olan endemik bitkilerden kum zambağına da ev sahipliği yaptığını kaydederek, "Muhteşem bir kokuya sahip kum zambaklarını koruyalım. Bu nedenle tüm halkımızı hem kaplumbağalarımızı, hem de kum zambaklarını koruma noktasında duyarlı ve dikkatli olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Vira Haber