Carrefoursa, ‘Mavi’ İle Denizdeki Müşterilerine Hizmet Sunuyor

38 marinaya hizmet veren 25 mağazası ve 50 bin çeşit ürünle karadan ve denizden hizmet sağlayan marka, drone teslimatlarıyla havadan da hizmet sunuyor.



CarrefourSA’nın denizdeki marketi ‘Mavi’, sezon boyunca sahil bölgelerinde yaşayanlar için hizmet vermeye başladı. Selimiye ve Göcek'teki koylara paketli yaş sebze- meyveden süt ve süt ürünlerine, kahvaltılıklardan kuru gıdaya, donmuş gıdalardan içeceklere, kişisel bakım ve hijyen ürünlerinden deniz- plaj ürünlerine kadar 2 bin çeşit ürünü tekne tatili yapmayı tercih edenlere ulaştıran marka, 38 marinaya hizmet sunan 25 mağazasında ise 50 bin çeşit ürünle müşterilerine hizmet veriyor.



Doğa dostu teslimat hizmeti sunuyor

Yapılan açıklamaya göre, marinalarda elektrikli araçlarla gerçekleştirdiği teslimatlarla, doğa dostu bir hizmet sunan marka, haftanın 7 günü CarrefourSA Mavi teknesinden verilen siparişlerde drone ile teslimat hizmeti de sunuyor. Teslimatta kullanılacak olan drone’lar 15 kilogram taşıma kapasitesi ve 5 kilometre mesafe menzili ile Selimiye ve Göcek’teki tüm koylara ürünleri hızlı bir şekilde ulaştırabiliyor. Organize perakende dünyasında denize açılan ilk markalardan biri olan CarrefourSA, yaz sezonunda motoryat, gulet, charter, sailing gibi teknelerde tatilini geçirmek isteyen müşterilerine et, balık, sebze-meyve, temel ihtiyaç ürünlerinden plaj-deniz ürünleri gibi geniş bir yelpazede alışveriş imkanı sunuyor. Müşterilerine hem nakit hem de kartlı ödeme seçenekleri sunan marka denizin ortasında da alışverişin doğrusunu deneyimleme imkânı sağlıyor.

Vira Haber