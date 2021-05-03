Çatalca'da Tekne Battı: Kaybolan 1 Kişi Aranıyor
İstanbul Çatalça'da bir teknenin batması sonucu 2 kişi denizde kayboldu. Ekipler, yüzerek kıyıya çıktığı öğrenilen bir kişiye ulaştı. Diğer kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor
A+A-
Alınan bilgiye göre, Ormanlı Köyü Ormanlı Plajı açıklarında akşam saatlerinde 6 metrelik tekne henüz bilinmeyen nedenle alabora oldu.
Teknedeki 2 kişi denizde kayboldu. AA'nın haberine göre; ekipler, yüzerek kıyıya çıktığı öğrenilen Yakup H'ye (60) ulaştı.
Ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırılan Yakup H, buradan Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Sahil güvenlik unsurlarınca kaybolan diğer kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.
Vira Haber
Bu haber toplam 137 defa okunmuştur
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.