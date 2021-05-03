Çatalca'da Tekne Battı: Kaybolan 1 Kişi Aranıyor

Alınan bilgiye göre, Ormanlı Köyü Ormanlı Plajı açıklarında akşam saatlerinde 6 metrelik tekne henüz bilinmeyen nedenle alabora oldu.

Teknedeki 2 kişi denizde kayboldu. AA'nın haberine göre; ekipler, yüzerek kıyıya çıktığı öğrenilen Yakup H'ye (60) ulaştı.

Ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırılan Yakup H, buradan Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Sahil güvenlik unsurlarınca kaybolan diğer kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Vira Haber