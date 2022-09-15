Celestyal Cruises Ekim'de İstanbul'a Geliyor

Mart ayından bu yana Kuşadası’na haftada 3 kez olmak üzere aralıksız sefer gerçekleştiren Celestyal Cruises pandemi sonrası yeniden İstanbul’a geliyor. 2022 sonbahar rotası için Celestyal Crystal gemisi İstanbul’da konumlanacak. Ekim ayı itibarıyla herşey dahil Eclectic Aegean Yunan Adaları Turları kapsamında Galataport Limanı’ndan yolcularını alarak Çanakkale Boğazı üzerinden Ege’ye açılacak. Celestyal Crystal’in rotasında Kavala, Selanik, Volos, Santorini ve Atina var. Celestyal Olympia ise Kasım başlarına kadar yine Kusadası çıkışlı 3, 4 gecelik turlarına devam edecek

Kruvaziyer turizminin göz bebeklerinden biri olan İstanbul, Celestyal Cruises’un yeniden rotasında. Yunan Adaları ve Doğu Akdeniz yolculuğu ile cruiser’ların en sevilen destinasyonlarından birini gerçekleştiren Celestyal Cruises, pandemi öncesi geldiği İstanbul’u yeniden programına aldı. Mart ayından bu yana haftada 3 kez aralıksız olmak üzere Kuşadası Limanı’na demirleyen ve burada yabancı misafirlerine antik Efes’i gezdiren Celestyal Cruises, İstanbul çıkışlı tur programına Ekim ayında başlayacak.

İstanbul çıkışlı Eclectic Aegean Tur Programı’nın rotasında Türk cruiser’ların da merakla görmek isteyeceği şehirler yer alıyor. Eclectic Aegean turu için Celestyal Crystal, Pazar günleri İstanbul'a gelecek ve 1 gece Galataport’ta konaklayacak. Yerli ve yabancı cruise yolcuları, Eclectic Aegean Turu için gemiye İstanbul’dan biniş yapacak. Pazartesi günleri Çanakkale Boğazı’nı geçerek Ege Denizi’ne açılacak olan geminin rotasında ilk durak Trakya Denizi'nin kuzeyinde yer alan kristal berraklığındaki suları ve efsanevi doğal deniz manzaraları nedeniyle genellikle “mavi şehir” olarak anılan asırlık liman kenti Kavala olacak. Geminin sonraki durakları ise sırasıyla Selanik, Volos, Santorini ve Atina. Tur tamamlandıktan sonra Crystal, yolcularını indirmek üzere yeniden İstanbul’a gelecek.

7 gecelik rüya tur için kampanya avantajı

7 gecelik bu rüya tur ile “Eclectic Aegean” güzergahına katılmak isteyenler, 30 Eylül’e kadar rezervasyon yaptırarak devam eden kampanya kapsamında 599 Euro’dan başlayan fiyatlardan yararlanabilecek. Her şey dahil tur programına sınırsız klasik içecekler, Ege ve dünya mutfağından yemekler, seçkin kara turları, liman ve servis ücretleri dahil. Ekstra harcama çıkartmadan cep dostu bir tatil seçeneği sunan Celestyal Cruises’un bu kampanyası, seyahat etmek isteyenlere yüzde 25’ten fazla ek bir tasarruf daha sağlayacak. Celestyal Cruises Türkiye Direktörü Özgü Alnıtemiz, "Gemimizin pandemi sonrası yeniden İstanbul’a gelmesi heyecan verici. Yabancı misafirlerimiz İstanbul’dan gemiye biniş yapacaklar ve rehberlerimiz eşliğinde limana yürüme mesafesindeki şehrin tarihi ve kültürel dokusunu keşfedebilecekler. Cruise turistinin kent ve ülke ekonomisine katkısı çok değerli. Türk misafirlerimiz ise yaşadıkları şehirden veya yakın mesafelerden gelerek uluslararası bir cruise turuna katılabilecekler. Bu program Türkler’in ilgi duyduğu şehirler açısından da talep görüyor. Sezon boyunca devam eden kampanyamızı 30 Eylül’e kadar uzattık. Avantajlı fiyatlarla her şey dahil tur paketlerimiz sezonun son demlerinde güzel bir rotanın izini sürmek isteyenleri bekliyor. Yaz boyu hala tatil yapmamış olanları, tatile doyamayanları, cruise sevenleri ve hala keşfetmemiş olanları bu turlarımıza bekliyoruz. 3, 4 ve 7 gece alternatifli Kuşadası çıkışlı turlarımız da hala devam ediyor. Gemimiz Celestyal Olympia Kasım başlarına kadar yine Kuşadası çıkışlı3 4 gecelik turlarına devam edecek."