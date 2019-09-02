Celestyal Crystal yolcularını İstanbul’dan alacak

Celestyal Crystal, bu yıl sonuna kadar İstanbul’a 5 kez gelecek ve Eklektik Ege Turu’na (Eclectic Aegean) buradan çıkacak. İlk tur 22 Ekim’de. Geminin İstanbul’dan sonraki durağı Çanakkale olacak. Sırasıyla Volos, Girit, Santorini, Mikonos ve Atina gezilecek. Galataport’un bitmesi ve yeni havalimanıyla birlikte İstanbul gökyüzüyle denizin buluşma noktası olacak, 2020’de seferler artacak

Cruise pazarı son 5 yılda yüzde 20 büyüme kaydetti. 2018 yılında dünya çapında 28.5 milyon turist, cruise gemileriyle seyahat etti. Cruise seyahatine olan ilgi ülkemizde de her geçen yıl artış gösterirken kruvaziyerler için önemli bir kesişme noktası olan İstanbul; yeniden kruvaziyer gemilerin rotasına giriyor. Celestyal Cruises bu sezon için İstanbul’a düzenli gelen tek kruvaziyer firma olacak; ilk tur 22 Ekim’de. Celestyal Cruises’un yeni programı olan 7 gecelik Eclectic Aegean Turu için Celestyal Crystal gemisi, yolcularını İstanbul’dan alacak. Çoğunluğu Amerikalı 1200 yabancı yolcusuyla birlikte Sarayburnu’na demirleyecek olan gemi; buradan Türk yolcularını da alarak rotasını Çanakkale’ye çevirecek. “Eklektik Ege” temasıyla gerçekleşecek turun destinasyonları arasında Yunan Adaları’nın en sevilenleri Santorini, Mikonos ve Girit ile Atina yer alıyor. Celestyal Cruises’un bu sezonki sürpriz destinasyonu ise Volos.

İstanbul’u tüm kruvaziyer firmaları dört gözle bekliyor

Celestyal Cruises Türkiye Direktörü Özgü Alnıtemiz 2020 itibarıyla İstanbul’a seferlerin artacağını belirterek ‘’Galataport’un bitmesi ve yeni havaalanıyla birlikte İstanbul gökyüzüyle denizin buluşma noktası olacak. İstanbul limanını dünya cruise sektörü dört gözle bekliyor’’ dedi ve ekledi: ‘’Kruvaziyer sektörü ülkemiz için önemli bir sektör. Bu sektörün büyümesi için öncelikle altyapının gelişmesi lazım. Gemilerin Türkiye’ye gelmesi lazım. Altyapı gelişecek ki gemiler de gelecek. İstanbul uzak destinasyonun kesişme noktası. Bu yüzden de kruvaziyer için çok önemli bir destinasyon. İstanbul’un yeniden kruvaziyer rotasına alınmasını sadece biz değil dünyanın bütün cruise firmaları dört gözle bekliyor. İstanbul yeni havalimanı ile birlikte Galataport’un da faaliyete geçmesiyle çok önemli bir hub yani merkez haline geliyor. Özellikle uzak destinasyonlardan gelen yolcular için tercih sebebi olacak.’’

Dünya Mirası listesinden önce Assos, sonra Volos

Celestyal Crystal gemisi ile 22 Ekim’de ilki gerçekleşecek olan Eklektik Ege turu Türk yolcularının biniş yapmasıyla İstanbul’dan başlayacak. 7 gecede 6 limanın gezileceği turda İstanbul’dan sonraki durak Çanakkale olacak. Gemi burada tam gün kalacak. Daha önce Çanakkale’yi gezmeyen Türk yolcular için bu tur Gelibolu ruhunu yaşamak için bir fırsat olacak. Burada misafirlere 3 seçenek sunuluyor. Ölümsüz şehir Truva, Anzak Koyu ve Dünya Mirası Listesindeki Assos Athena Tapınağı bu turlarla keşfedilecek. Sonra gemi rotayı Yunanistan’a çevirecek, ilk liman bir doğa harikası olan Volos, Volos, dev kayaların üzerine kurulan ve Unesco listesinde bulunan Meteora Manastırı ile cruise yolcularınının merakla beklediği bir destinasyon.

Santorini ve Mikonos’da eşsiz günbatımları

Üçüncü durak Girit. Burada Avrupa’nın ilk uygarlıklarından biri olan Minos uygarlığının izlerini sürmek, Knossos Sarayı’nı gezip görmek ve zeytin adasından hediyelikler almak mümkün. Ertesi gün ölmeden önce mutlaka görülmesi gereken yerlerden Santorini’de keşif zamanı. Turun beşinci durağı ise en kozmopolit adalardan Mikonos. Bu eğlence adasında yeldeğirmenlerine karşı güneşin eşsiz batışına tanıklık edebilir; çılgın Mikonos gecelerini yaşayabilirsiniz. Turun son durağı ise başkent Atina. Burada Akropolis tırmanışından sonra Plaka’nın dar sokaklarında kahve ve alışveriş keyfine zaman bulacaksınız. Dileyenler Korint Kanalı turuna katılabilecek. Eklektik Ege Turu 8. gün geminin İstanbul Limanı’na varmasıyla son bulacak. Eklektik Ege turları, 19 Kasım’a kadar her Çarşamba günü İstanbul’dan yolcularını alarak gerçekleşecek.

Vira Haber