Celestyal Discovery’nin Ege’deki Yolculuğu Başladı

Discovery’nin sezon boyunca 249 Euro’dan başlayan fiyatlarla gerçekleşecek, 3 ve 4 gecelik Yunan Adaları cruise turlarında Kuşadası Limanı da yer alıyor.

Celestyal filosunun yeni gemisi Celestyal Discovery, 22 Mart 2024 tarihinde Ege'deki ilk seferi için denize açıldı. Kaptan Panagiotis Giakoumatos ve ekibinin deneyimli komutası altında Atina Lavrion'dan hareket eden geminin mürettebatına, ilk seferde konukları karşılamak üzere Celestyal'in küresel liderlik ekibi de katıldı.

Geminin ilk yolcuları Mikonos, Kuşadası, Patmos Adası ve Santorini'yi kapsayan ‘Iconic Aegean’ programında 3 gece boyunca toplam 5 limanı ziyaret ederken, 1 Nisan'dan itibaren bu güzergâha popüler Heraklion (Girit) limanı da eklenecek. Mart ayından Kasım ayına kadar Celestyal Discovery bu 3 gecelik Iconic Aegean rotasını; Rodos'ta ek bir gün içeren 4 gecelik programıyla dönüştürerek gerçekleştirecek.

Kasım 2023'te filoya katılan 1266 misafir kapasiteli Celestyal Discovery, milyonlarca Euro'luk bir yenilemeden geçmişti. Celestyal, kabin yenilemesinin yanı sıra gemideki sosyal alanlara da büyük yatırım yapmıştı. Gemiye illy kahvesini sunan yeni bir kahve durağı Café Nation ile Pizza Oven Eatery ve sezon boyunca marka ortaklıklarının yer alacağı Discovery Lounge eklendi.

Discovery’deki diğer yenilikler ise Celestyal’in yenilenen marka kimliğinin göstergesi:

* Yenilenen marka kimliğine ve dijital trendlere uyumlu logo

* Güncellenmiş Celestyal logosundaki mavi dalga, operasyon ekibinin misafir memnuniyeti odaklı bağlılığını ve şirketin ileriye dönük hareketini simgeliyor.

* Dış gövdede imza niteliğindeki Celestyal yıldızları parıldıyor.

* Gemileri benzersiz güzergahı ile sergileyen huni tasarım öne çıkıyor.

Kasım 2024'ten Mart 2025'e kadar Katar’ın Doha Limanı’ndan hareketle kış programını gerçekleştirecek olan Celestyal Journey ise Arap Körfezi'ndeki planlı bakım çalışmalarının ardından 2025'in başında dış görünümünü güncelleyecek. Celestyal CEO'su Chris Theophilides, Discovery’nin ilk yolculuğuna dair şunları söyledi: "Bu hafta sonu en yeni gemimiz Celestyal Discovery'de 1.100 misafirimizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Filomuzu bir yıldan kısa bir süre içinde başarıyla yeniledik ve misafir deneyimimize yatırım yapma taahhüdümüze sadık kaldık. Celestyal artık hem denizde hem de karada kaçırılmayacak ve birinci sınıf tatiller sunabiliyor. Küresel bir marka olarak büyümeye devam ederken bizim için son derece heyecan verici bir dönemden geçiyoruz ve önümüzdeki yıl daha fazla gelişmeyi dört gözle bekliyoruz."

Celestyal Ticari İşler Müdürü Lee Haslett ise şu değerlendirmeyi yaptı: "12 yeni destinasyon, tamamen yenilenmiş bir filo ve önemli ölçüde iyileştirilmiş misafir deneyimini duyurduktan sonra, hem 2024 sezonumuza hem de yeni küresel yıl boyu operasyonumuza yelken açmaktan mutluluk duyuyoruz. Celestyal'i bu kadar özel yapan şeyin ne olduğunu anlamak için geçtiğimiz yılı değerli misafirlerimizi ve ortaklarımızı dinleyerek geçirdik. Kimliğimizi bunu yansıtacak şekilde geliştirdik ve yeni filomuz, yeni görünümüyle artık markamızın en görünür uzantısıdır."