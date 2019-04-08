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Cem Melikoğlu annesini kaybetti

Cem Melikoğlu annesini kaybetti

Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu’nun annesi Hale Melikoğlu hayata gözlerini yumdu.

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Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu’nun annesi Hale Melikoğlu vefat etti.

Hale Melikoğlu’nun cenazesi, 10 Nisan Çarşamba günü öğle namazını müteakiben Karacaahmet Şakirin Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verilecek.

Vira Haber olarak Hale Melikoğlu’na Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı  diliyoruz.

Vira Haber

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