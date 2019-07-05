Cemre'den çevreci gemi

NB69 GRIP bugün suya indirildi. Daha inşası devam eden feribot/yolcu gemisi NB69 GRIP tamamen batarya ile çalışan çevre dostu hibrit bir gemidir ve Norveç' te yaşayan vatandaşlara hizmet edecek.

Havyard Ship Design tarafın tasarlanan geminin müşterisi Fjord1 ASA adlı firma.

NB69'un kardeşi NB68 ise daha geçen ay denize indirildi ve inşası hız kesmeden devam etmekte. İki gemi de 95.6 m uzunluğunda, 80 araç ve 399 yolcu taşıma kapasitesine sahip. Bu iki gemi 2019'un son çeyreğinde teslim edilmiş olacak.