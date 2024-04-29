Cesedi Bulunan 'BATUHAN A' Gemisinin Mürettebatı Ahmet, Toprağa Verildi

Bursa'nın Karacabey ilçesi İmralı Adası açıklarında batan geminin bulunduğu bölgede, 3 gün önce deniz yüzeyinde ceset bulunmuştu. Cesedin kimliğini tespit eden Bursa Adli Tıp Kurumu, cansız bedenin 15 Şubat 2024 tarihinde batan Batuhan A gemisinin makine stajyeri Ahmet Atav'a ait olduğunu belirledi. Ardından Atav'ın cenazesi memleketi Yalova'nın Altınova ilçesine getirildi. Atav'ın naaşı Hacı Teyfik Yılmaz Merkez Camisi'nde öğleyi müteakip kılınan cenaze namazının ardından Altınova İlçe Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazede baba Şenol Atav ve anne Hatice Demirkaya taziyeleri kabul ederken güçlükle ayakta durdu.

Cenaze törenine Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca da katıldı.

Vira Haber