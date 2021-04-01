Çeşme Açıklarında 37 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
İzmir'in Çeşme ilçesinde, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 37 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
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Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında, 2 can salı içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Sahil Güvenlik ekibince kurtarılan 37 düzensiz göçmenin Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlendi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Vira Haber
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Etiketler : çeşme, düzensiz göç, izmir
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