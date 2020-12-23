Çeşme Marina Deniz Patlıcanı Projesi Başarıyla Devam Ediyor

Çeşme Marina dalış ekibimiz, gerçekleştirmiş olduğu son kontrollerde, marina sularına bırakılan deniz patlıcanlarının hem ortama uyum sağlayarak yaşamlarına devam ettiklerini, hem de epey geliştiklerini gözlemlediler.

Çeşme Marina Genel Müdürü Can Akaltan “Yakalanan deniz patlıcanlarının marinamız sularında yaşamlarına kavuşturulması bizim için büyük önem taşıyor. Yaptığımız dalışlar neticesinde deniz patlıcanlarının marina sularına uyum sağlayarak projemizin başarıya ulaştığını gördük. Deniz patlıcanlarımız ekolojik dengeyi koruyarak marina su kalitesini de yükselteceklerdir. Bu ve benzeri çevresel sürdürülebilirlik projelerimize destek veren başta Sahil Güvenlik Komutanlığımız ve İl-İlçe Tarım Müdürlüklerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.” şeklinde açıklama yaptı.

Vira Haber