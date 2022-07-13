Çeşme Marina Mavi Bayrağa Hak Kazandı

Belirtilen kriterlere uygunluğuyla 2022 yılı Mavi Bayrak’ını almaya hak kazanan Çeşme Marina ekibi, bayrağı Kuzey Ege İlleri Koordinatörü Doğan Karataş’tan teslim aldı. Çeşme Marina Genel Müdürü Bora Ergezgin, “Çevre uygulamalarımız ve almış olduğumuz çevresel birçok ödülle birlikte Mavi Bayrak’a sahip marina olmanın sevinci ve gururunu yaşıyoruz. Standartlarımızı bu kriterlere uygun tutarak geliştirmeye devam edeceğiz.” şeklinde belirtti.

Mavi Bayrak uluslararası alanda ilk kez Fransa’da 1985 yılında, Avrupa Birliği’nde 1987 yılında, ülkemizde de 1993 yılında ve Avrupa kıtası dışındaki ülkelerde 2000 yılında uygulanmaya başlanmıştır. Bugün 30’u Avrupa’da olmak üzere dünyada 48 ülkede uygulanmaktadır.