Çeşme Marina’da sosyal aktivitelere devam

17 Temmuz’da başlayan Pilates etkinliği, yazı sonuna kadar profesyonel Pilates eğitmeni Begüm Erdem eşliğinde her hafta Salı günleri 19:00’da Çeşme Marina’nın büyülü atmosferinde gerçekleştirilecek.

Çeşme Marina mendirekte açık havada ya da Çeşme Marina Pilates stüdyosunda yapılacak olan derslere, Çeşme Marina’da bağlı bulunan yat sahipleri ücretsiz olarak katılabilecekler. Yaz boyunca devam edecek Pilates etkinliğine katılabilmek için önceden rezervasyon yaptırılması gerekmektedir.

Vira Haber