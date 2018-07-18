Çeşme Marina’da sosyal aktivitelere devam
Çeşme Marina, marina misafirlerinin hem yazın keyfini çıkarmasına hem de bedenen ve ruhen formda kalmalarına yardımcı olabilmek için Pilates etkinliği düzenlemeye başladı.
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17 Temmuz’da başlayan Pilates etkinliği, yazı sonuna kadar profesyonel Pilates eğitmeni Begüm Erdem eşliğinde her hafta Salı günleri 19:00’da Çeşme Marina’nın büyülü atmosferinde gerçekleştirilecek.
Çeşme Marina mendirekte açık havada ya da Çeşme Marina Pilates stüdyosunda yapılacak olan derslere, Çeşme Marina’da bağlı bulunan yat sahipleri ücretsiz olarak katılabilecekler. Yaz boyunca devam edecek Pilates etkinliğine katılabilmek için önceden rezervasyon yaptırılması gerekmektedir.
Vira Haber
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