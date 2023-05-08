Çevre Gönüllüleri Heybeliada'da Bahar Temizliği Yaptı

Etkinliğe, çevre gönüllüleri, ada sakinleri, dernek üyeleri ile derneğin kurumsal partnerlerinin çalışanlarından oluşan 35 kişi katıldı.

Dalgıç ekibi ve kıyı ekibi olarak iki grup halinde dört saat süren temizlik çalışmasında aralarında cam ve plastik şişe, naylon, bez parçaları, tel, ip, misina, balıkçı ağları gibi çeşitli atıklardan oluşan yaklaşık 255 kilogram çöp toplandı. Atıkların 205 kilogramı karadan, 50 kilogramı ise denizden çıkarıldı.

Derneğin paylaştığı su altı görüntülerinde denizden toplanan çöpler arasında plastik ürünlerin fazlalığı dikkati çekti.

Dalgıç ekibinde yer alan Engin Hınçer, her yıl bahar aylarında bu etkinliği gerçekleştirdiklerini, bu yıl yedincisini düzenledikleri organizasyonla çevre kirliliği konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Partneri oldukları "Uluslararası Kıyı Temizliği (International Coastal Cleanup – ICC) Kampanyası" çerçevesinde dünyadaki diğer ülkelerle eş zamanlı bu çalışmayı gerçekleştirdiklerini belirten Hınçer, "Su altında en çok plastik atıkları ve balıkçı ağlarını görüyoruz. Bunlar hem denizi kirletiyor hem de deniz canlılarının yaşamını tehdit ediyor. Herkesin denizlerdeki kirliliğe karşı çok dikkatli olması gerekiyor çünkü denizler yaşamın kaynağı." diye konuştu.

Etkinliğe katılan deniz biyoloğu ve su bilimleri mühendisi Busenaz Değirmen ise deniz ekosistemine dikkat edilmesi ve kaynakların iyi kullanılması gerektiğini işaret ederek, "Deniz varsa hayat var, hayatın kaynağı deniz, soluduğumuz her üç nefesin ikisi denizden geliyor. Sağlıklı denizler sağlıklı ekosistem yaratır." ifadelerini kullandı.

Vira Haber