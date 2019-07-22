Çevreci balıklar sahilleri temizlemeye başladı

İskenderun Anıt Alanındaki etkinliğe İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, HBB Başkanvekili Av. Murat Hayzaran, İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kutlu, Başkan yardımcısı Suphi Şaşati, Yönetim Kurulu Üyesi Özhan Akgünlü, Atilla Demirkent, idareciler ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kutlu, kıyılar ile denizlerin uzun süre korunması için çocuklar ve gençlerde çevre bilincini oluşturarak kamusal farkındalık oluşturmak zorunda olduklarını söyledi.

Bu projeye sonuna kadar sahip çıkıp denizleri yarınlara daha bir temiz şekilde ulaştırmayı hedeflediklerini vurgulayan Kutlu “Türkiye çapında Deniz Ticaret Odası olarak ‘Sıfır atık mavi’ projesini, TURMEPA ile yürütüyoruz. Bir STK olarak çevreye duyarlıyız. İskenderun’umuzun denizinin kirlenmesini istemiyoruz. Bu proje ile de farkındalık yaratmak isteniyor” dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu da çevre duyarlılığına dikkat çekerek Türkiye’nin uzun sahil şeridi, yaygın iç sular ve nehir sistemleri sebebiyle önemli ölçüde balıkçılık kaynaklarını sahip olduğu, ülke olarak pozitif bir dış ticaret dengesine sahip ve ihracatını yaptıkları tek hayvansal ürünün balık olduğuna işaret etti.

İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Türkiye’nin kıyı ve denizlerinin korunmasını ulusal bir öncelik haline getirmek, gelecek nesillere temiz denizlerin kucakladığı yaşanabilir bir Türkiye bırakmak herkesin ortak görevi olduğunu söyledi.

Hatay’ın sahil şeridi uzunluğunun 183 kilometre olduğuna vurgu yapan İskenderun Kaymakamı İskender Yönden de “Dört Balıkçı barınağı, iki adet Su işletme tesisimiz var. Açılışını yaptığımız proje ile plastik atıklardan doğa ve denizlerimizi koruma, yeni plastik atıkların denizlerimize karışmasının engellenmesi, çevre kirliliği konusunda farkındalık yaratarak denizlerimde meydana gelen kirliliğe dikkat çekilmesi amaçlanmaktadır” dedi.

Konuşmaların ardından anıt alanına yerleştirilen balık motifli geri dönüşüm kutusu törenle hizmete açıldı. Törenin ardından İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi tarafından vatandaşlara İskenderun Körfezinde yaşayan canlıları konu alan boyama kitabı dağıtılırken İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de dondurma dağıttı.

Vira Haber