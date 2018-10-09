Çevrecilerden Norveç’e "ikiyüzlülük suçlaması

Dünyanın en çevreci ülkelerinden sayılan Norveç, enerjisinin büyük bölümünü yenilenebilir kaynaklara borçlu.

Ancak Greenpeace gibi önde gelen uluslararası çevre kuruluşları, petrol arama ruhsatı satarak milyarlarca euro gelir elde eden ülkeyi "ikiyüzlülükle" suçluyor.. Norveç ise CO2 emisyonundan sorumlu olmadığını savunuyor.

Çevreciler ise Oslo Yerel Mahkemesi'nin, Kuzey Kutbu'nda yeni rezervler için arama yapmanın anayasal hakları ihlal etmediği yönündeki kararına itiraz etmeye hazırlanıyor.

Bu arada Norveçli petrol şirketleri Equinor ve Petoro ile İtalyan Eni, Kuzey Denizi’ndeki Norne sahasında 50-70 milyon varillik petrol keşfi gerçekleştirdi.

Norveçli petrol şirketi Equinor ve ortakları İtalyan ENI ve Norveç kamu enerji şirketi Petoro, Norveç Denizi’nde 2017 yılında başladıkları Cape Vulture keşfinde petrol arama sondajını tamamladılar. Sondaj sonrası yapılan değerlendirmelerde kuyunun 50-70 milyon varil rezerv potansiyeline sahip olduğu tahmin ediliyor. Keşif ile birlikte Norne sahasındaki rezerv potansiyeli iki kattan fazla artacak.

Equinor,% 63.95'lik bir hisseyle, sahada işletmeci şirket konumunda. Sahada Eni’nin % 11,5 ve Petoro'nun % 24,55 hissesi bulunuyor.

Vira Haber