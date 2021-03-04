Cezayir'den Yola Çıkan LNG Gemisi Türkiye'ye Ulaştı
Son dakika haberine göre 27 Şubat'ta Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye ulaştı.
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Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 27 Şubat'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi dün saat 17.00'de Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaştı.
Toplam 138 bin 89 metreküp kapasiteli, Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.
Vira Haber
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Etiketler : cezayir, lng gemisi, arzew limanı
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