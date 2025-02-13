CILT Türkiye’den Kadın Sürücülere Destek: “5 Yılda 5 Bin Kadın Sürücü Seferberliği” Başladı

CILT Türkiye’nin kadın istihdamını artırmayı hedefleyen “5 Yılda 5 Bin Kadın Sürücü Seferberliği” projesinin ilk buluşma toplantısı, 8 Şubat 2025’te C.I.L.T. Taksim Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. Etkinlik, kadın sürücü adayları ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Proje, lojistik ve taşımacılık sektöründe kadın çalışanların sayısını artırarak kalıcı bir kültürel dönüşüm sağlamayı ve bu dönüşümün ülke ekonomisine katkısını vurgulamayı amaçlıyor.

Buluşmada, Beldeport Terminal Çekici Operatörü Yeşim Usanmaz, mesleğiyle ilgili deneyimlerini paylaşarak sektöre adım atmaya hazırlanan kadın sürücülere ilham verdi.

CILT Türkiye, bu önemli projenin bir parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünivar’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Vira Haber