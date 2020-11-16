Gemi saldırılarıyla gündem olan Afrika'nın Gine Körfezi'nden bir saldırı haberi daha geldi. Sao Tome ve Principe açıklarında faaliyet gösteren Çin sahipli Zhen Hua 7 isimli gemi korsanların saldırısına uğradı.

Maritime Bulletin'ın geçtiği habere göre, 27 kişilik mürettebattan 14'ü korsanlar tarafından kaçırıldı. Fidye amacıyla kaçırıldığı düşünülen mürettebattan şimdiye dek haber alınamadı. Saldırı sırasında bir mürettebatın da yaralandığı, yaralı personele ilk müdahalenin İtalyan donanmasına ait firkateyn tarafından yapıldığı, ardından yaralının helikopterle en yakın hastaneye götürüldüğü bildirildi.

Gine Körfezi'nde bu sene içerisinde 21 gemi saldırıya uğradı ve toplam 110 mürettebat saldırılar sonucu kaçırıldı.

Vira Haber