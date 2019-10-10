Çin tankerleri transponderleri kapattı

Dalian Tanker filosunun üçte biri, şirketin ABD yaptırımlarına maruz kalmasının ardından AIS sistemlerini kapattı. 30 Eylül - 7 Ekim arasında, toplam 14 COSCO Dalian gemisi, otomatik tanımlama sisteminden (AIS) konum verileri göndermeyi durdurdu. 14 gemiden dokuzunun VLCC olduğu öğrenildi. ABD’nin yaptırım kararı 25 Eylül’de duyurulmuştu.

Uluslararası Denizcilik Örgütü’ne (IMO) göre, güvenlik ve şeffaflık amacıyla ticari ve yolcu gemilerine AIS alıcılarının takılmasını gerekmektedir. Cihazlar korsan saldırısı veya yüksek riskli bölgelerde tespit edilmekten kaçınma gibi meşru sebeplerden dolayı gemi mürettebatı tarafından elle kapatılabilir.

GPW’nin Asya’daki yetkilisi Bruno Vickers "Transponderleri kapatmak, İranlıların daha önce kullandıkları, izlenemeyen hayalet gemiler filosunu yarattıkları denenmiş ve test edilmiş bir taktiktir. Geminin güvenliği için ideal değildir ve şüphesiz ABD şüpheli kargoların gözetimi artacaktır" şeklinde konuştu.

COSCO Dalian ve bağlı ortaklıkları, COSCO Dalian'ın ana şirketi olan COSCO Shipping Energy Transportation Co. tarafından 1 Ekim'de yayınlanan açıklamaya göre, 26 çok büyük ham petrol gemisi (VLCC) de dahil olmak üzere, 43 petrol tankerine sahip.

Vira Haber