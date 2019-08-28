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Çin’den ABD savaş gemisinin girişine izin yok

Çin’den ABD savaş gemisinin girişine izin yok

Çin, Amerikan deniz donanmasına bağlı bir savaş gemisinin liman kenti Qingdao’yu ziyaret talebini reddetti.

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Pekin yönetimi Amerikan deniz donanmasına bağlı bir savaş gemisinin Çin'in liman kenti Qingdao'ya uğrama talebini reddetti. Çin bu ay içinde ikinci kez bir Amerikan savaş gemisinin limanlarına giriş talebini reddediyor.

"Benfold 2016" model savaş gemisinin limana uğrama talebinden önce Çin, hükümet karşıtı protestoların sürdüğü Hong Kong'a yanaşmak isteyen başka bir savaş gemisine de onay vermemişti.

Vira Haber

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