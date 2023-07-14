Çin'den Japon Balıkçı Teknesine Uyarı

Çin, "Zuiho Maru" isimli Japon balıkçı teknesini, iki ülke arasında egemenlik ihtilafı olan Doğu Çin Denizi'ndeki "kara sularından" çıkması için uyardığını bildirdi.

Çin Sahil Güvenlik Sözcüsü Gan Yu, söz konusu tekne hakkında açıklamada bulundu.

Açıklamada, Doğu Çin Denizi'nde bulunan ve Çin'in "Çıvey Yu", Japonya'nın ise "Tayşo" olarak adlandırdığı ada yakınlarındaki tekneye, bölgeyi terk etmesi için uyarıda bulunulduğu ifade edildi.

Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadaların bir parçası konumunda olan adaya giren tekne hakkında Çin, "Çıvey Adası kara sularına yasa dışı olarak girdi ve Sahil Güvenlik gemileri gerekli önlemleri alarak adadan ayrılmaları konusunda uyardı." açıklamasını yaptı.

Açıklamada ayrıca, söz konusu sularda her türlü "gayrimeşru" eylemlerin sona erdirilmesi ve bu olayın bir daha tekrarlanmaması için Japonya'ya uyarı yapıldığı kaydedildi.

Japonya'dan konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

Doğu Çin Denizi'nde, Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Mülkiyeti Japonya'da olan, Çin'in ise hak iddia ettiği, üzerinde kimsenin yaşamadığı adacıklar uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.﻿

Vira Haber