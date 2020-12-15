Çin’in Yangzı Nehri'nde İki Gemi Çatıştı: 3 ölü

Çin’in Şanghay şehrinden geçen Yangzı Nehri’nde iki geminin çatıştığı, kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

China Daily gazetesinin haberine göre, "Oceana" ve "Xinqisheng 69" adlı iki konteyner gemisi, Şanghay'ın kuzeyinde, nehrin Doğu Çin Denizi'ne döküldüğü bölgede çatıştı.

165 metre uzunluğunda, 650 konteyner taşıyan Xinqisheng 69 gemisi, kazanın ardından alabora olarak battı.

Kurtarma ekipleri 16 kişilik mürettebattan 8’ini kurtarırken, 3 kişinin cansız bedenine ulaştı. Kayıp 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Vira Haber