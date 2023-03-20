Çinli Gemi Taşımacılığı Şirketi Cosco, Mısır limanından Yüzde 25 Hisse Satın Aldı

Çin'in devlete ait gemi taşımacılığı şirketi Cosco, Kızıldeniz'de Mısır'ın Ayn el-Sokna şehrindeki liman işletmesinin yüzde 25 hissesini devraldı. Caixin Global'in haberine göre, Cosco Shipping Ports, 375 milyon dolar karşılığında, Sokna Yeni Konteyner Terminali'nin yüzde 25'lik hissesine 30 yıllığına sahip oldu. Halen dünyanın en büyük üçüncü konteyner taşımacılığı filosuna sahip şirket, liman işletmesinden aldığı payla gelişmekte olan ülkelere yönelik büyüme stratejisini sürdürdü. Başkent Kahire'nin 120 kilometre doğusunda, Kızıldeniz kıyısındaki liman, Mısır'ın küresel lojistik üssü olarak planladığı Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi'ne komşu bir bölgede yer alıyor.

Yeni inşa edilen terminalin yılda 1,7 milyon TEU konteyner yükleme kapasitesine sahip olacağı öngörülüyor. Cosco Shipping Ports, halen dünya genelinde 36 limanda 367 rıhtımın işletmesini yürütüyor. Bu limanların yılda toplam 122 milyon TEU konteyner yükleme kapasitesi bulunuyor. Kızıldeniz'de ayrıca Port Said Limanı Suveyş Kanalı Terminali'nde hisse sahibi olan şirketin, Çin dışında, Güneydoğu Asya, Orta Doğu, Afrika, Akdeniz, Avrupa ve Güney Amerika'da terminal işletmelerinde ortaklıkları bulunuyor. Şirket yakın dönemde Yunanistan'ın Piraeus Limanı Terminali ile Hollanda'nın Rotterdam Limanı Euromax Terminali'nin işletmesine ortak olmuş, Singapur'da yerli ortağı ile COSCO-PSA Terminali'ni kurmuştu. Şirketin geçen yıl Almanya'da Hamburg Limanı'nın konteyner terminaline yüzde 35'lik hisse alma teklifi, 24,9 hisseye indirilerek onaylanmıştı. Devir işlemi, Almanya'da hükümet içinde tartışmalara yol açmış, bakanlıklar ve istihbarat yetkilileri "ulusal güvenliğe" ilişkin endişelerini dile getirmişti.

Vira Haber