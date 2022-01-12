CityAir Projesi: ‘’Temiz hava, kaliteli hayat’’ Mottosuyla 2021 Yılında Da Devam Etti

2021 yılında gerçekleştirilen çalıştay ve toplantılarda hava kalitesi yönetiminden sorumlu yetkililer, uluslararası uzmanlar ile bir araya geldi; CityAir Projesi’nde yer alan iller için emisyon azaltımı konuşuldu. Gerçekleştirilen farkındalık çalışmaları; Üniversite Farkındalık Seminerleri, Mavi Bir Gökyüzü için Temiz Hava Günü etkinlikleri ve hazırlanan kamu spotu ile devam etti.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen, Şehirlerde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi ve Kamuoyu Farkındalığının Artırılması (CityAir) Projesi kapsamında 2021 yılında birçok çalışmaya imza atıldı.

Projede yer alan iller; Aydın, Denizli, İzmir, Manisa, Muğla, Uşak, Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Mersin, Osmaniye, Amasya, Çorum, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Afyonkarahisar, Aksaray, Antalya, Burdur, Isparta, Karaman, Kayseri, Konya, Nevşehir ve Niğde.

Şehirlerde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi ve Kamuoyu Farkındalığının Artırılması (CityAir) Projesi hakkında konuşan T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hava Yönetimi Daire Başkanı İrde Çetintürk Gürtepe, projede yer alan şehirlerde hava kalitesinin iyileştirilmesinin yanı sıra kamuoyu farkındalığının yaratılmasını hedeflediklerini belirtti.

‘’Vatandaşlarımızın temiz hava soluması için gerekli mevzuat çerçevesinde teknik çalışmaları yürütüyoruz’’

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yürütülen hava kalitesi çalışmalarında ulusal ve uluslararası kaynaklardan faydalandıklarını söyleyen Gürtepe, ‘’Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen CityAir projesinde şehirlerde hava kalitesinin iyileştirilmesini ve kamuoyu farkındalığının yaratılmasını hedeflediklerini belirtti.

‘’Proje sona erdiğinde 31 ilin temiz hava eylem planları, elde edilen teknik verilerle güncellenecek’’

Emisyon envanteri, modelleme çalışmaları, azaltım önlemleri ve kamuoyu farkındalığı olmak üzere CityAir projesinin dört bileşenle yürütüldüğünü belirten Gürtepe; alanlarında uzman yabancı katılımcıların da desteğiyle; temiz hava eylem planlarının güncelleneceğini ve teknik veriyle desteklenen eylem planlarının yürürlüğe konulacağını söyledi.

‘’Gençlere hava kalitesini anlatmayı ve işbirliğini önemsiyoruz’’

CityAir Projesi kapsamında yürütülen emisyon envanteri ve farkındalık çalışmalarından da söz eden Gürtepe, ‘’T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak, Türkiye’de hava kalitesine esas çalışmaların, ülkemize ait bilgilerle desteklenmiş ve daha anlaşılır şekilde kamuoyuna sunulması için çalışıyoruz. Elde ettiğimiz veriler, hava kalitesinin iyileştirilmesinde büyük önem arz ediyor. Gençlerimize temiz yarınlar bırakmak için farkındalık yaratmayı önemsiyoruz’’ dedi.

Türkiye’de 31 ilin hava kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla yürütülen CityAir projesi kapsamında gerçekleştirilen hava kalitesi farkındalık çalışmaları 2021 yılında devam etti. Bu doğrultuda hazırlanan animasyon kamu spotu, 7 Eylül “Mavi Bir Gökyüzü için Temiz Hava Günü”nde yayın girdi. Kamu spotu ilk olarak Ankara’da gerçekleştirilen etkinlikte öğretmen ve öğrencilerle birlikte; T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı ve AB Türkiye Delegasyonu’ndan üst düzey yetkililerle paylaşılmış oldu.

Birleşmiş Milletler tarafından “Mavi Bir Gökyüzü için Temiz Hava Günü” ilan edilen 7 Eylül’de kutlamalar, Türkiye’deki Şehirlerde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi ve Kamuoyu Farkındalığının Artırılması Teknik Destek Projesi-CityAir kapsamında gerçekleştirildi.

“Mavi Bir Gökyüzü için Temiz Hava Günü”nde; AB Türkiye Delegasyonu ile T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve T.C. Millî Eğitim Bakanlığı’ndan üst düzeyde temsilcilerin katılımıyla Ankara Gölbaşı İncek TEK İlköğretim Okulu’nda temiz hava farkındalığını artıracak etkinlikler düzenlendi. Kutlamalar çerçevesinde Ankara Gölbaşı İncek TEK İlköğretim Okulu’nda öğrencilere hava kalitesini etkileyen faktörler anlatıldı, yaş gruplarına uygun etkinlikler düzenlendi.

CityAir projesi hava kalitesi farkındalık çalışmaları kapsamında ‘’Hava Kalitesi Üniversite Farkındalık Seminerleri’’ gerçekleştirildi. Çevre mühendisliği bölümü başta olmak üzere farkı fakülte ve bölümlerde eğitim gören öğrenci ve öğretim görevlilerinin pandemi nedeniyle çevrimiçi ortamda bir araya geldiği Hava Kalitesi Üniversite Farkındalık Seminerleri’nde küreselden yerele hava kalitesine dair tüm detaylar, akademik çerçevede tartışıldı.

Proje kapsamında yer alan illerden hava kalitesi yönetiminden sorumlu yetkililerin katıldığı çalıştay ve toplantılarda ise hava kalitesi ile ilgili uluslararası kurumlardan yöneticiler, hava kirletici emisyonlar ve emisyon azaltım yöntemleri hakkında kapsamlı sunumlar gerçekleştirdi ve tecrübelerini paylaştı. Projede yer alan iller özelinde hava kirleticiler ve alınması gereken önlemler konuşuldu; emisyon azaltım önlemlerine dair stratejiler tartışıldı.

CityAir Projesi tarafından düzenlenen “Hava Kirliliği ile Mücadele Çevrimiçi Çalışma Turu” programında; Güney İç Anadolu Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü, Ege Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü, Orta Karadeniz Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü ve Akdeniz Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü temsilcileri ile proje kapsamındaki 31 ilden Belediyeler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri temsilcileri ve hava kalitesi ile ilgili paydaş kurumlar, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin hava kalitesi uzmanları bir araya geldi. Çevrimiçi Çalışma Turu’nda; Almanya, Fransa, İtalya, Polonya ve Avrupa Komisyonu’ndan hava kalitesi ile ilgili kurumların üst düzey temsilcileri ülke uygulamalarını, bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

CityAir Projesi hakkında

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen CityAir Projesi, Türkiye’de 31 ilin hava kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla yürütülüyor. Proje kapsamında, hava kalitesinin belediyeler, karar vericiler, çocuklar, kadınlar ve toplumun farklı seviyelerinde anlaşılması ve bu konuda farkındalığın artırılması başlığında çalışmalar yapılıyor.

Projenin hedefleri

Kurumlarda hava kalitesi konusunda teknik ve idari karar verme kapasitesinin artırılması amacıyla yola çıkılan projede belirtilen 31 ilde yerel temiz hava eylem planının güncellenmesi, ulaşım, sanayi, evsel ısınma ve tarım başta olmak üzere sektörel bazda hava kirliliğiyle mücadelede alınacak önlemlerin belirlenmesi ve emisyon azaltımı yol haritasının hazırlanması hedefleniyor. Hava kirliliğinin belirli eğitim faaliyetleri yoluyla önlenmesi amacıyla 31 şehirdeki nihai faydalanıcı personele yönelik düzenlenecek hava kalitesi modelleme ve envanter eğitimleri ile çalıştayları ve saha ziyaretleri yerel personelin eğitilmesinde büyük önem taşıyor.