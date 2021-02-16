CMA CGM’in Yenilenen Ekspres Servisi FEMEX’in İstanbul Uğrağı MARDAŞ

Dünyanın en büyük hat işletmecilerinden CMA CGM, kapasitesi artırılan ve yenilenen Türkiye – Kuzey Avrupa ekspres servisinde daha hızlı ve rekabetçi taşıma çözümleri sunmayı hedefliyor.

Son iki yıldır terminal modernizasyon projelerine ağırlık veren MARDAŞ ise konteyner elleçleme kapasitesini iki katına çıkararak 1.500.000 TEU kapasite ile aynı liman kompleksi içinde bulunan 100.000 m2 lik gümrüklü/gümrüksüz ve açık/kapalı alanları sayesinde sektörün ihtiyaç ve hedefleri paralelinde müşteriye özel ve rekabetçi terminal çözümleri sunacak.

CMA CGM, yenilenen FEMEX servisinde 4200 TEU kapasiteli 4 gemisi ile haftalık ve düzenli servis sunduğu Türkiye – Kuzey Avrupa limanları arasında transit süreyi 3,5 gün iyileştirecek ve Tanger aktarma limanı sayesinde CMA CGM global ağına erişim sağlayacak.

Ambarlı liman kompleksi içinde geniş gümrüklü ve gümrüksüz depolama seçeneklerine sahip MARDAŞ, müşterilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek müşteri odaklı yenilikçi lojistik çözümleri bu yeni serviste de sunmaya devam edecek.

MARDAŞ Genel Müdürü Kaptan Gökhan Bekircan, müşterilerine kaliteli bir operasyon sunmak için modernizasyon çalışmalarına hız verdiklerini ve MARDAŞ’ın İstanbul Ambarlı’ da önemli bir terminal seçeneği olduğunu belirtti.

Geniş boş konteyner depolama imkanları ile çevresinde lider; hizmet çeşitliliği, rezerv sahaları ve operasyon hızı ile müşteri odaklı butik bir terminal olan MARDAŞ’ ın, daima rekabet içinde olacağını ifade eden Kaptan Gökhan Bekircan;

2002 yılında başlayan işbirliğinden dolayı CMA CGM’ in kendileri için çok özel bir yere sahip olduğunu ve yeni FEMEX servisinin uzun yıllara dayanan bu işbirliğini daha da pekiştireceğini söyledi.

Vira Haber