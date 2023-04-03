Çocuk Ve Gemi Konulu Resim Yarışması

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle, çocuklarımıza denizi, gemiyi ve Gemi Mühendisliği mesleğini tanıtmak, merak uyandırmak ve sevdirmek amacıyla 2007 yılından itibaren her yıl geleneksel olarak ilkokullar arasında «Önüm Arkam Deniz, Sağım Solum Gemi”» konulu resim yarışmasını düzenlemektedir.



İlkokul öğrencileri, https://www.gmo.org.tr/ekayit/ adresinde yer alan başvuru formunu doldurup, yaptıkları resmin görselini yükleyerek katılım sağlayabilecekler.

1., 2. Sınıf öğrencileri 1. Kategori,

3., 4. Sınıf öğrencileri ise 2. Kategoride değerlendirilecektir.

Ödüller;

Birinci Kategori ( 1. Ve 2. Sınıf Öğrenciler)

1.’lik ödülü : Andiroid 19 İnç Tablet

2.’lik ödülü : JBL 500 bt Kablosuz Kulaklık

3.’lük ödülü : JBL 500 bt Kablosuz Kulaklık

4.’lik ödülü : JBL 500 bt Kablosuz Kulaklık

5.’lük ödülü : JBL 500 bt Kablosuz Kulaklık

Mansiyon

6.’lük ödülü : Kindle okuma tableti ve Storitell 2 yıllık abonelik

7.’lik ödülü : Kindle okuma tableti ve Storitell 2 yıllık abonelik

İkinci Kategori ( 3. Ve 4. Sınıf Öğrenciler)

1.’lik ödülü : Andiroid 19 İnç Tablet

2.’lik ödülü : Uzaktan kumandalı tekne

3.’lük ödülü : Uzaktan kumandalı tekne

4.’lük ödülü : Uzaktan kumandalı tekne

5.’lik ödülü : Uzaktan kumandalı tekne

Mansiyon

6.’lük ödülü : Ata NUTKU özel ödülü – Maket Gemi

7.’lik ödülü : Ata NUTKU özel ödülü – Maket Gemi

Sergilenmeye değer görülen 30 eser sahibi öğrenciye ”Milli Eğitim Bakanlığı tavsiyeli kitap, pastel boya kalemi, resim defteri seti” gönderilecektir.

Başvuru koşulları ve resimlerde aranacak kriterler için bu adresi ziyaret edebilirsiniz.

Vira Haber