Çocuklar AB Türkiye Delegasyonu Desteğiyle Kıyıyı Temizledi

"Yeşil Diplomasi Haftası" çerçevesinde küresel farkındalık çabası #EUBeachCleanup (Sahil Temizleme Kampanyası) için Göcek’e gelen Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, çocuklarla birlikte sahildeki plastik atıkları topladı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde 30 Kasım'da başlayacak BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı’nın (COP28) önemine değinen Büyükelçi Landrut, “Ege Denizi’nin bu güzel köşesinde ekosistemin ne kadar hassas olduğunu görüyoruz. Yerel yönetimlerin ve Türk idarecilerin koruma çabaları çok anlamlı. Daha az plastik kullanmak ve geri dönüşüme fırsat vermek bu güzelliği korumak için ilk adım olabilir” dedi. Etkinlik Orman Genel Müdürlüğü, Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) işbirliğinde düzenlenirken, 2021 yılındaki yangınlarda tahrip olan orman arazisine ağaç dikimi de gerçekleşti.



Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, "Yeşil Diplomasi Haftası"

Birleşmiş Milletler, yılda 430 milyon ton plastik üretildiğini ve yaklaşık 300 milyon tonunun kullanıldıktan sonra atıldığını raporlarken, binlerce ton plastik karadan denizlere taşınarak büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtiyor. Günde 2 binden fazla kamyonun taşıyabileceği miktara eş değer plastik atığın, deniz ekosistemine karıştığı bu gidişle 2060 yılında plastik kirliliğinin ürkütücü boyuta ulaşacağı da tahmin ediliyor. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, "Yeşil Diplomasi Haftası" kapsamında gerçekleşen #EUBeachCleanup (Sahil Temizleme Kampanyası) için Göcek’te bir etkinlik düzenledi. Göcek’teki lise ve ortaokullarda okuyan çocukların yaptığı sahil temizleme çalışmasına katılan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, kara ve tekne kaynaklı kirliliğin deniz ekosistemini çok olumsuz etkilediğini belirtti. Meyer-Landrut, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin özel tekneleriyle Fethiye-Göcek - Dalaman koylarındaki teknelerden pis su, sintine, atık yağ ve katı atık alımlarını da inceledi. Büyükelçi Meyer-Landrut, #EUBeachCleanup etkinliğinin Avrupa Birliği (AB) tarafından tüm dünyada ortaklaşa hayata geçirilen küresel farkındalık girişimi olduğunun altını çizdi.

Büyükelçi Meyer-Landrut, “Birleşmiş Millerler, Plastik kirliliğini azaltmak amacıyla gündemdeki anlaşmaları destekliyor. Küresel ısınmanın sonuçlarına her coğrafyada tanıklık ediyoruz. İklim değişikliğiyle mücadelede ortak çaba gerektirir. Bu çabaları bir araya getirerek küresel ısınmayı 1,5 derecede tutma konusunda hala başarılı olunabilir. Yeşil diplomasi bunun taşıyıcılardan biri." dedi.



“Balıktan çok plastik olmasın”

Büyükelçi Meyer-Landrut, "Plastik atıklar her yerde. Daha az plastik üretmeli ve tüketmeliyiz. Plastikleri dönüştürdüğümüzden emin olmalıyız. Böylece denizler ve okyanuslar üzerindeki plastik yükü azaltılabilir. 2050 yılında denizde balıktan daha fazla plastik olacağı yönünde öngörüler var. AB olarak plastiği engelleyecek yeni anlaşmayı destekliyoruz. Umuyorum ki bir sonraki COP görüşmeleri ileriye doğru adım atılmasına yardımcı olacak." dedi.



“Ege ve Akdeniz muhteşem güzellikte”

WWW.DENİZKARTALİ.COM’a bilgi veren Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, “Turkuvaz rengi ve eşsiz doğasıyla muhteşem güzellikteki Ege koylarının korunması gerekli. Bu güzel ekosistemin çok hassas olduğunun farkındayız. Yerel yönetimlerin ve Türk idarecilerin koruma çabalarını görüyoruz. Ve biliyoruz ki Akdeniz hepimizin ortak mirası. Denizlerimizin korunması karada başlar. Denizdeki canlıları ve ekosistemi tehdit eden plastik atıklar kara kökenli. Daha az plastik kullanırsak ve geri dönüşüme daha çok katkı sağlarsak ekosistemi de korumuş oluruz.” dedi.



“8 atık 2 kontrol teknesiyle koylara hizmet veriliyor”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Aylin Giray ise, " Bin 480 km uzunluğundaki kıyı şeridimizi korumak için deniz araçlarından kaynaklı atıkları topluyoruz. Göcek Atık Kabul Tesisi ve Ula- Akyaka Maden İskelesi Atık Kabul Tesislerimize 8 atık kabul teknesi ve 2 görev devriye botuyla atıkları ulaştırıyoruz. Göcek- Dalaman koylarında sezonda 2 bin tekneye hizmet vererek çöp ve atıkların denize ulaşmaması için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.



GÖKHAN KARAKAŞ- GÖCEK