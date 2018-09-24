Çocuklara deniz sevgisi aşılanıyor

D-Marin Kids ve DenizTemiz Derneği/ TURMEPA iş birliği ile hayata geçirilen “Fark Ettim!Denizler Bizim Oksijen Kaynağımız” projesi, dördüncü yılında da çocuklarla buluşmaya devam ediyor. Dalaman, Turgutreis ve Didim’in köy okullarını dolaşarak çocuklara denizdeki yaşamı ve denizleri korumanın önemini anlatan proje, 1 Ekim’de başlıyor.

Çocukların küçük yaşlardan itibaren denizle olan bağlarını güçlendirmeyi hedefleyen D-Marin Kids ve gelecek nesillere temiz denizlerin kucakladığı yaşanabilir bir Türkiye bırakmak amacıyla çalışan TURMEPA, “Fark Ettim! Denizler Bizim Oksijen Kaynağımız” projesini hayata geçirdi. Bu iş birliğiyle çocukların doğaya yaklaşımlarına ışık tutarak bir bilim insanı gibi düşünmelerine, yeni fikir ve projeler üretmelerine katkı sağlamak amaçlanıyor.

D-Marin Turgutreis, Didim ve Göcek marinalarının bulunduğu illerde, seçilen okullarda yürütülen projede 2018 yılına kadar 11 kurumda, 500 çocuğa eğitim verildi. Projenin dördüncü yılında 9 köy okulu ve 482 öğrenciye ulaşılması planlanıyor.

“Denizler Bizim Geleceğimiz!”

“Fark Ettim! Denizler Bizim Oksijen Kaynağımız” projesi, okul eğitimleri, mentorlar eşliğinde marina gezileri, proje çalışmaları, yarışma ve ödüllerle dolu bir içerikten oluşuyor. Projenin amacı, eğitimlerin sonunda çocukların sadece doğaya değil, tüm canlılara kucak açarak, sevmeyi öğrenmelerini ve bir bilim insanı gibi düşünerek yeni fikirler ve projeler üretmelerini sağlamak. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da TURMEPA eğitmenleri, çocuklara denizlerdeki hayatı, ekosistemi, deniz temizliğinin önemini anlatacak ve marinalar hakkında eğitim verecek. Çocuklar, eğitimlerle bilinçlenirken özel oyunlar oynayarak eğlenecekler. Böylece öğrendikleri bilgileri pekiştirme fırsatı bulacaklar.

Haydi, şimdi hep birlikte öğrenelim!

“Fark Ettim! Denizler Bizim Oksijen Kaynağımız” projesi kapsamında çocuklar ayrıca bir projenin nasıl yapılacağı, hayata nasıl geçirileceği ve sonuç raporu hazırlama konusunda eğitilecek ve kendi projeleriyle yarışarak ödül kazanacaklar. Bu yarışma ile çocuklar bir bilim insanı olma yolunda bir adım atacaklar ve yeni fikirler, projeler üretecekler. Programla birlikte yaratıcı ve akılcı düşünme, sorgulama, çözüm odaklı olma, keşfetme ve paylaşma becerilerini geliştirmeyi öğrenecekler. Hazırlayacakları proje ile denizlerin temiz kalması için fikirlerini sunacak çocuklar, öncelikle denizlerde yaşanan sorunları araştırarak bu sorunların başta deniz yaşamına, daha sonra da deniz dışında yaşayan canlılara ve insan yaşamına nasıl zarar verdiğini sorgulayacaklar.

Çocuklara denizi anlatmanın yanı sıra denizle buluşturmayı da amaçlayan proje kapsamında D-Marin’lere de ziyaretler gerçekleştirilecek. D-Marin çalışanlarının mentorluk yapacağı gezide çocuklar deniz ve marina hayatına dair bilgiler edinecek.

Vira Haber