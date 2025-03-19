Çoğu Tekne Erken Paydos Etii, Tezgahlar Boş Kaldı

Türkiye'de 1 Eylül'de başlayan balık avı sezonu 15 Nisan'da sona erecek. Sezon bitmeden bazı tekneler erken paydos ederek daha şimdiden gelecek sezon hazırlıklarını başlarken, bu durum balık tezgâhlarına olumsuz yansıdı.

Trabzon Balık Hali'nde bu günlerde tezgahlarda balık miktarında belirgin bir azalma yaşanırken, balıkçılar, artık sezon sonuna yaklaştıklarını bundan sonra kıyı balıkçıların getireceği balıklara kaldıklarını söylediler.

Balıkçı esnaflarından Ahmetcan Örseloğlu, çoğu teknenin paydos ettiğini belirterek "Sezonun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Nisan 15'de sezon tamamıyla kapanacak. Şu an tekneler maliyeti karşılayamadığından yavaş yavaş limanlara çekmeye başladılar. Bol ve bereketli sezonun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bu sıralar balık fazla talep görmediğinden dolayı da tekneler paydos etmeye başladı. Bundan sonra kıyı balıkçıların getirdiği balıklarla devam edeceğiz gibi görünüyor. Hayırlı ve bereketli bir sezon geçirdik diyebilirim" dedi.



Vira Haber