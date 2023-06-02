Çorum'da Sağanak Zor Anlar Yaşatıyor

Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri, trafiğin aksamasına neden oldu. Araçlar, güçlükle ilerledi.

Yağış nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunun Çorum kent merkezindeki bazı bölümlerinde de ulaşımda aksamalar yaşandı.

Vira Haber