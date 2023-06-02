İstanbul24 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Çorum'da Sağanak Zor Anlar Yaşatıyor
Çorum'da Sağanak Zor Anlar Yaşatıyor

Çorum'da Sağanak Zor Anlar Yaşatıyor

Çorum'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte ikindi saatlerinden itibaren yoğun yağış etkili oldu.

A+A-

Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri, trafiğin aksamasına neden oldu. Araçlar, güçlükle ilerledi.

Yağış nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunun Çorum kent merkezindeki bazı bölümlerinde de ulaşımda aksamalar yaşandı.

aa-20230601-31307427-31307417-corumda-saganak-etkili-oldu.jpg

Vira Haber

Bu haber toplam 174 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.