Çorum'da Sağanak Zor Anlar Yaşatıyor
Çorum'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte ikindi saatlerinden itibaren yoğun yağış etkili oldu.
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Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri, trafiğin aksamasına neden oldu. Araçlar, güçlükle ilerledi.
Yağış nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunun Çorum kent merkezindeki bazı bölümlerinde de ulaşımda aksamalar yaşandı.
Vira Haber
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