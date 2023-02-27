Cosco Shipping’e Ait İlk Ro-Ro Gemisi Safiport’ta

Yaklaşık 4 bin Çin yapımı aracı taşıyan devasa bir ro-ro gemisi Cosco Shipping Car Carriers Co. Ltd. tarafından açılan ilk özel nakliye hattıyla Türkiye’de Safiport Limanı’na geldi.

Çinli marka Chery, Avrupa’ya hazırlık için Türkiye piyasasına beş yıl aradan sonra yeniden girdi. Türkiye’ye ilk olarak 2008’de giren ancak 2017’de pazardan çıkma kararı alan Çinli otomobil üreticisi Chery, beş yıllık bir aranın ardından geri dönerek Türkiye’de aracı kurum olmadan faaliyetlerini sürdürecek.

Vira Haber