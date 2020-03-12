Cristiano Ronaldo'ya Koronavirüs Şoku!
Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Koronavirüs sebebiyle karantina altına alındı.
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Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs spor dünyasını da vurdu.
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ndeki birçok müsabakada seyircisiz oynama kararı alındı. Bununla birlikte İtalya'nın Juventus takımında defans oyuncusu Daniele Rugani'nin Koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucunda takım oyuncuları da karantina altına alınmaya başlandı.
Son olarak Juventus'un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo Koronavirüs sebebiyle Portekiz'den İtalya'ya gelmeyeceğini belirtmişti.
RONALDO KARANTİNA ALTINA ALINDI
Juventus Kulübü, Daniele Rugani'nin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının akabinde Cristiano Ronaldo'nun Madeira'daki evinde tedbir maksatlı karantinaya alınmasına karar verdi.
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Etiketler : Ronaldo, Coronavirüs, Koronavirüs, İtalya, Portekiz
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