"Crown İris" Kruvaziyeri 1650 İsrailli Turistle Alanya'ya Geldi

İsrail'in Hayfa Limanı'ndan yola çıkan 207 metre uzunluğundaki gemi, Alanya Limanı'na yanaştırıldı.

Kruvaziyerde çoğunluğu İsrailli 1650 yolcu ve 600 personel bulunduğu belirtildi. Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, ilçe merkezinde alışveriş yapmayı tercih ederken bazıları da Alanya'nın tarihi ve turist yerlerini gezdi.

Bu yıl ilçeye ikinci kez gelen geminin akşam saatlerinde Limasol Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

Vira Haber