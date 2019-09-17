Cruise gemisi Bahamalar için ikinci yardım görevine başladı

Gemi ilk yolculuğunda Grand Bahama Adası'na yardım malzemeleri getirmiş ve bunları belgelemişti. Grand Celebration dönüş seferinde Bahama sakinlerini Florida'ya taşımış ve ikinci bir sefere çıkacağını duyurmuştu. Geminin önümüzdeki hafta 1.000 Bahamalı yolcu ile Florida'ya dönmesi bekleniyor.

Geminin yardım amacıyla yola çıkabilmesi için, operatör Bahamalar Paradise Cruise Line, 19 Eylül'e kadar planlanan bütün seferlerini iptal etti. Yeni kurulan ve kar amacı gütmeyen Bahamas Relief Cruise, yapılan bağışlar sayesinde ikinci kez Bahama sakinlerine yardım etmeye hazırlanıyor.

Vira Haber