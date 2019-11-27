‘Cruise Gemisi’ ile aylık 500 yolcu hedefleniyor

Yabancı heyeti İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) İskenderun Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kutlu ve Ermar Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Erdinç Kaplan karşıladı. DTO'da yapılan görüşmenin ardından heyet yat limanına dönüştürülmesi planlanan Madenli balıkçı barınağı ve İskenderun balıkçı barınağında incelemelerde bulundu.

Barınakta inceleme yapıldı

Heyet, Madenli Balıkçı Barınağındaki incelemede barınağın yat limanına dönüşümüyle ilgili bilgiler alırken, İskenderun Balıkçı Barınağını da inceleyen heyet Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Habip Yücel Dalgıç’dan teknik bilgiler aldı.

Günübirlik gelecekler

Yabancı heyetin verdiği bilgilere göre, on gün arayla Antalya çıkışlı yapılması planlanan Cruise Gemisi seferleri Alanya ve Mersin’e günü birlik uğradıktan sonra İskenderun’a uğrayacak. İskenderun’a yanaşan Cruise Gemisi yolcuları bölgenin turistik yerlerini gezdikten sonra Beyrut’a oradan da İsrail’e geçecek. Aynı Cruise gemisi yolcularını İsrail’de indirdikten sonra İsrail’den yeni yolcular alarak Beyrut, İskenderun, Mersin, Alanya hattını izleyerek Antalya’ya tekrar dönüş yapacak.

Armar Denizcilik ile ortaklaşa yürütülecek seferlerin sorunsuz devam edebilmesi için yabancı heyet ile bölgede incelemelerde bulunduklarını belirten Armar Denizcilik Operasyon Müdürü Jilber Topuz, 2021 yılında başlanması planlanan Cruise Gemisi seferlerinde aylık beş yüze yakın yolcunun taşınmasının hedeflendiğine dikkat çekti.

Vira Haber