Cumhurbaşkanı Erdoğan Oruç Reis Hakkında Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğu Akdeniz'de faaliyet yürüten Oruç Reis ve mavi vatan hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

SEVR'İ NASIL YIRTIP ATMIŞSAK MAVİ VATAN'I ÖYLE KORUYACAĞIZ

Bir asır önce vatanımızı parçalamayı hedefleyen Sevr'i nasıl yırtıp atmışsak bugünde Mavi Vatan'ı aynı kararlılıkla koruyacağız.

ORUÇ REİS ARAMALARINA 23 AĞUSTOS'A KADAR DEVAM EDECEK

Oruç Reis gemimiz planlandığı ve ilan edildiği şekilde belirlenen sahada sismik araştırmalarını yürütüyor. Deniz Kuvvetlerimize bağlı unsurlarda Oruç Reis’e refakat ediyor.

Oruç Reis faaliyetlerine 23 Ağustos’a kadar devam edecektir. Bu süreçte gemimize yönelik en küçük bir tacizde bulunulması halinde gereken cevabı vermekten asla çekinmeyeceğiz.

Daha öncede ifade ettiğim gibi biz asla gerilim peşinde değiliz. Kimsenin hakkına da el uzatmıyoruz. Biz sadece milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını savunuyoruz. Akdeniz’de attığımız tüm adımların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk çerçevesinde atıyoruz.”

Vira Haber