Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan İMEAK DTO Ziyareti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Hacı Abdullah Uçan, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Mustafa Bankaoğlu eşlik etti.



Ziyaret kapsamında düzenlenen toplantıya, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Meclis Başkanı Başaran Bayrak, Yönetim Kurulu Üyeleri ve bazı Müzahir Kuruluşların Başkanları katıldı.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a denizcilik sektörü hakkında bilgi verilirken, sektörün önemli sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.



Toplantının sonunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, faydalı bir toplantı gerçekleştirildiği değerlendirmesinde bulunarak, sektörle istişarelerin devamının önemini vurguladı.



Tamer Kıran ve Başaran Bayrak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a, ziyaretin anısına tarihi bir kadırganın resmedildiği seramik tablo sundular.

Vira Haber