Cumhuriyet Kupası yelken yat yarışları sona erdi

Kuşadası Belediyesi’nin katkılarıyla, Türkiye Yelken Federasyonu, Kuşadası Yat Kulübü ve Setur Marina işbirliğiyle düzenlenen Cumhuriyet Kupası yelkenli yat yarışları sona erdi.

27-28 Ekim tarihleri arasında Kuşadası Körfezi'nde gerçekleşen yarışlarda dereceye girenler için ödül töreni düzenlendi. Güvercinada’da düzenlenen ödül törenine Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu, Belediye Meclis üyeleri, Kuşadası Liman Başkanı Yaşar Karabacak, TCSG 311 BOT Komutanı Muhittin Güneş Onay ile yelken sahipleri katıldı.

"DENİZCİLİĞE GEREKEN ÖNEM VERİLMİYOR"

Törende konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Türkiye gibi üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede denizciliğe verilen önemin yeterli olmadığı gerçeğinden hareket ederek Kuşadası Belediyesi olarak denizcilere ve denizciliğe destek vermeye devam edeceklerini ifade etti. Kayalı, "Cumhuriyetin kuruluşunun 95'inci yıl dönümü coşkusunu yaşadığımız böyle güzel bir günde altıncısı düzenlenen Cumhuriyet Kupası’na verdikleri destek için başta organizasyonu düzenleyen tüm katılımcılara ve destekçilere teşekkür ederim. Organizasyonun her sene biraz daha büyüyerek tekrarlanmasın diliyorum” dedi.

KUŞADASI'NIN TANITIMINA KATKI

Kayalı’nın ardından konuşan Kaymakam Yücel ise Cumhuriyet Kupası yelkenli yat yarışlarının Kuşadası’nın tanıtımına büyük katkı sağlayacağını belirtti. Yücel, ilçede spor ve sanat gibi faaliyetlerin dostluk ve kardeşlik duygularıyla sürdürülmesini umut ettiğini dile getirdi.

ÖDÜLLER VERİLDİ

Dereceye giren yarışmacılar ödüllerini Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Kuşadası Liman Başkanı Yaşar Karabacak ve TCSG 311 Bot Komutanı Muhittin Güneş Onay'ın elinden aldı.

Cumhuriyet Kupası yelkenli yat yarışlarında Destek 3 kategorisinde birinci (KAYK) Skipper Ferda Balaban, Destek 2 kategorisinde birinci (KAYK Orsa) Skipper Bület Ildız, Destek 1 kategorisinde birinci Final Teknesi Skipper Gül Ahmet Tüfek, IRC-2 kategorisinde birinci (KAYK) Apaz Skipper Doğukan Kandemir, IRC-1 kategorisinde ise birinci Ladies First Skipper Canan Aydemir tekneleri oldu.

Vira Haber