Cumhuriyet, temel hak ve özgürlüklerin yegâne teminatıdır

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilişinin 96. yılı... Bu şanlı ve anlamlı gün Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta her yıl büyük bir coşkuyla kutlanıyor.

KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kocabaş, bu anlamlı gün için yayımladığı mesajda ‘’Cumhuriyetimizin kuruluşu; aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu topraklarda, ulus egemenliğinin yanı sıra kültürel birlikteliğin de sağlanmasına imkân tanımıştır. Cumhuriyet Türkiye’si soysal bir devlet olarak vücut bulmuş ve elde edilen kazanımlar geçmişimizi inşa ettiği gibi geleceğimize de ışık tutmuştur.’’ dedi. İşte Kocabaş’ın mesajı

Tarih boyunca hürriyetinden ödün vermeyen yüce milletimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." hükmüyle Türkiye Cumhuriyeti'nin var oluşunu 29 Ekim 1923’te tüm dünyaya ilan etmiştir. Cumhuriyetimizin kuruluşu; aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu topraklarda, ulus egemenliğinin yanı sıra kültürel birlikteliğin de sağlanmasına imkân tanımıştır. Cumhuriyet Türkiye’si soysal bir devlet olarak vücut bulmuş ve elde edilen kazanımlar geçmişimizi inşa ettiği gibi geleceğimize de ışık tutmuştur. Toplumumuzun bugününü de şekillendiren ve milli tarihimizin en önemli atılımı olan Cumhuriyet, aynı zamanda temel hak ve özgürlüklerin yegâne teminatıdır. İstiklal Savaşımızdan sonra, kahraman bir neslin necip Türk milletine armağan ettiği Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümünü kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.

Vira Haber