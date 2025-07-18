Çuvala Dolanmış Yeşil Deniz Kaplumbağası Kurtarıldı

Yaralı kaplumbağanın-tedavisinin ardından yeniden denize bırakılması planlanıyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Side açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince deniz yüzeyinde bir çuval ve bu çuvala ayağı dolanmış halde bulunan bir yeşil deniz kaplumbağası tespit edildi. 17 Temmuz 2025 tarihinde yürütülen rutin sahil devriyesi sırasında tespit edilen kaplumbağanın, yardıma muhtaç ve yüzmekte zorlandığı belirlendi.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sağlıklı ve güvenli şekilde sudan çıkarılan deniz kaplumbağası, tedavi edilmek üzere Deniz Kaplumbağaları, Akdeniz Fokları, Kum Zambakları ve Kıyı Koruma Derneği'ne (DKAFOK) teslim edildi. Yaralı kaplumbağanın tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.



"Sahil Güvenlik Komutanlığımızın desteği sayesinde bize getirilen Caretta carettanın ilk tedavisi, aynı zamanda derneğimizin de üyesi olan Side Apollon Veteriner Kliniği'nden veteriner hekim Mehmet Yüksel tarafından yapıldı. Yüzgecine takılan çuval nedeniyle yüzmekte zorlanan ve kangren oluşmadan kurtardığımız deniz kaplumbağamızı, merkezimizdeki tedavisinin ardından sağlığına kavuşur kavuşmaz denize göndereceğiz."

Merkezin ziyaretçilere kapalı olduğunu hatırlatan Akyol, vatandaşlara da şu çağrıda bulundu:

"Bu süreçte vatandaşlarımızdan onun da bir hasta olduğunu unutmamalarını ve ziyarete kapalı olduğu için sadece yaralı kaplumbağayı görmek amacıyla merkezimize gelenlerin maalesef görmeden geri dönmek durumunda kalacaklarını bilmelerini istiyoruz."

Vira Haber