D-Marın, Akıllı Pedestallerle Müşteri Deneyiminde Devrim Yaratıyor

Premium marinaların tercihi D-Marin, müşterilerinin marina kullanım kolaylığında devrim yaratacak yeni, akıllı pedestalini tanıttı. Ürün, enerji tüketimi, uzaktan ölçüm, kumanda ve dijital ödeme açısından müşteri yolculuğunu tamamen dijital hale getirmek için D-Marin tarafından şirket içinde geliştirildi.

D-Marin'in dijitalleşme stratejisinin bir parçası olan akıllı pedestal, şirketin tamamen dijital alt yapıya sahip kullanıcı dostu marina hedefinde yeni bir adım. Akıllı pedestal sayesinde müşteriler enerji ikmali için marina ofisine girmek veya kuyrukta beklemek zorunda kalmayacak. Ayrıca güç soketlerinin açılış ve kapanışı üzerinde tam kontrole, uzaktan tüketim ölçüm imkanına ve maliyetler üzerinde tam hakimiyete sahip olacak. Akıllı pedestallerin en önemli avantajı, müşteri tarafından tek tuşla çevrimiçi kontrol sayesinde enerji tedariğini kontrol etme imkanı sunması.

D-Marin Bilgi İşlem Yöneticisi Michal Maslowski: "Bu yıl tüm premium marinalarımızda yeni bir dijital D-Marin çözümü sunmaktan gurur duyuyoruz. 2022 yılında kullanıma sunduğumuz iki dakikalık online rezervasyon özelliğinin ardından gelen bu yenilik, D-Marin dijitalleşme stratejisindeki sürekli kararlılığının bir yansıması olarak ortaya çıkan, müşteri yolculuğunu zenginleştiren çözümlerden biri" dedi.

2023 yılında tüm D-Marin marinalarına gelecek olan D-Marin akıllı pedestalleri, mevcut pedestallere entegre edilecek.

Vira Haber