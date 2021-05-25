D-Marin Didim, D-Marin Göcek ve D-Marin Turgutreis Mavi Bayrak Almaya Hak Kazandı

Birinci sınıf tesislerde, üstün kaliteli hizmet anlayışıyla Doğu Akdeniz Çanağı’nın en büyük marina zincirlerinden olan D-Marin’in Didim, Göcek ve Turgutreis marinalarında bu yıl da Mavi Bayrak dalgalanacak. Ayrıca Mavi Bayrak almaya hak kazanan 6 bireysel yat arasında D-Marin Göcek’te demirli “Soda” ile D-Marin Turgutreis’te demirli “Xanax” ve “S/Y in Love” tekneleri de bulunuyor.

Yüksek kaliteli hizmet anlayışında çevresel duyarlılıkları ön planda tutan D-Marin, doğal hayatı destekleyen ve ekolojik dengeyi gözeten alt yapı sistemleri kullanıyor. Yeşil ve mavinin buluştuğu D-Marin Didim, Göcek ve Turgutreis yüksek çevre, sağlık ve hijyen önlemleriyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen, çevrenin ve halk sağlığının korunmasına yönelik kriterleri barındıran Mavi Bayrak eko-etiketi, bu alanda dünyada halk nezdinde en çok bilinen ve güvenilen program olma özelliğine sahip. Dünyada 49 ülkede uygulanan programa bu yıl Türkiye’den 519 plaj, 22 marina, 6 bireysel yat ve 10 turizm teknesi katılmaya hak kazandı.

Vira Haber