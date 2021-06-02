D- Marin Göcek’in Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri Ödüllendirildi

D- Marin Göcek, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından düzenlenen ‘Mavi Bayrak Ödülleri’nde ‘En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri’ ödülüne layık görüldü. Çevre bilincinin artmasını sağlamak için 2011 yılından bu yana gerçekleştirilen ‘Mavi Bayrak Ödülleri’nde, D-Marin Göcek bu yıl da ödülün sahibi oldu.

TÜRÇEV tarafından koordine edilen etkinlik kapsamında ödül almaya hak kazananlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Doğa Koruma Merkezi’nden oluşan jüri üyeleri tarafından yapılan çevrimiçi değerlendirme sonucunda belirlendi.

Yapılan değerlendirme sonucunda, faaliyetlerinde çevre duyarlılığını ön planda tutan D-Marin Göcek, marina kategorisinde 2020 yılında Mavi Bayrak Programı kapsamında hayata geçirdiği çevre eğitim etkinlikleriyle ödüllendirildi.

Vira Haber