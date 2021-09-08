D-Marin ve TURMEPA iş birliğinde çocuklar, STEAM ile denizleri korumaya devam ediyor!

Çocukların küçük yaşlardan itibaren denizle olan bağlarını güçlendirmeyi hedefleyen D-Marin ve gelecek nesillere temiz denizlerin kucakladığı yaşanabilir bir Türkiye bırakmak amacıyla çalışan TURMEPA, iş birliğini sürdürerek üçüncü defa deniz eğitimlerini teknolojiyle bir araya getiriyor. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilecek “STEAM ile Denizleri Koruyorum” projesi kapsamında öğretmenlere verilecek STEAM eğitimleri ile öğrencileri denizleri sahiplenmeleri ve korumaları yönünde teşvik etmek, doğaya yaklaşımlarına ışık tutarak bir bilim insanı gibi düşünmelerine, yenilikçi teknolojilerle tanışarak yeni fikir ve projeler üretmelerine katkı sağlamak hedefleniyor. Projeyle çocukların sadece doğaya değil, tüm canlılara kucak açarak sevmeyi öğrenmelerini ve korumak için sorumluluk almalarını sağlamanın yanı sıra öğretmenleri mentörlük alanında geliştirmek ve öğrenciler için yol gösterici olmalarını desteklemek de amaçlanıyor. Proje ile 2020 yılında bölgesel sorunlara yönelik çok başarılı öğrenci projeleri elde edildi. Bu yıl da ortaokul öğretmenleri, alacakları STEAM eğitimi ile Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına uygun olarak geliştirilen deniz ekosistemi ve önemi, deniz kirliliği, Sıfır Atık ve plastik temalı eğitimleri kendi okullarındaki öğrencilere aktaracak, böylece, çocuklar denizleri korumaya yönelik projelerini geliştirirken teknoloji ve 21. yüzyıl becerilerinden de faydalanacak.

D-Marin Turgutreis ve Göcek marinalarının bulunduğu Muğla’da, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından seçilen öğretmenler ile yürütülen projenin yedinci yılında, Muğla ilinde, Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM )ve Ortaokullarda eğitim veren 10 öğretmen, deniz ve STEAM eğitimleriyle buluşacak. 6 – 10 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek eğitmen eğitimlerinde ERTEV Vakfı 5 gün boyunca Yenilikçilik, 3 Boyutlu Tasarım, Üretim Becerileri Atölyesi, Arduino-Kodlama ve Prototipleme başlıkları alında STEAM eğitimleri düzenleyecek. TURMEPA ve D-Marin, projeyle bu yıl Muğla’nın Gümüşlük Kemal Durmaz Ortaokulu, Bitez Gülümser Mehmet Danacı Ortaokulu, Çiftlik Ortaokulu, Kaymakam Mustafa Karslıoğlu Ortaokulu, Fethiye Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), Köyceğiz Şeyh Ortaokulu, Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu, Cumhuriyet Ortaokulu, Semiha Altunkan Ortaokulu ve Karadere Ortaokulu’na ulaşacak.

Projenin 6 Eylül’de gerçekleşen ilk eğitimine TURMEPA Genel Müdür Yardımcısı Mine Göknar, D-Marin Türkiye Marinaları Operasyon Direktörü ve D-Marin Göcek Müdürü Onur Ugan, Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Erdinç Kara ve ERTEV Genel Müdürü İpek Dinçel katıldı. Eğitimde kurum yetkilileri tarafından, öğretmenlere verilecek eğitimin binlerce öğrenciyle ulaşması sonucunda çarpan etkisiyle yaklaşık 10 bin kişiye denizleri korumanın öneminin anlatılacağı ifade edildi. Projenin sürdürülebilir olmasının önemine değinilerek 7 yıldır süren iş birliğinin önümüzdeki yıllarda da geliştirilerek devam edeceği vurgulandı.

Proje süresince öğrenciler, eğitime katılan öğretmenler ve uzmanlar tarafından verilecek mentörlük desteği ile yaratıcı ve akılcı düşünme, sorgulama, çözüm odaklı olma, keşfetme ve paylaşma becerilerini geliştirmeyi öğrenecek. Hazırlayacakları projeler ile denizlerin temiz kalması için fikirlerini ortaya koyacak olan çocuklar, öncelikle denizlerde yaşanan sorunları araştırarak bu sorunların başta deniz yaşamı olmak üzere tüm ekosisteme olumsuz etkilerini sorgulayarak çözüm üretmeye çalışacak.

Vira Haber