D-Marin ve TURMEPA İşbirliğinde Gerçekleştirilen 7’nci “Steam İle Denizleri Koruyorum” Projesinin Kazananları Belli Oldu
DenizTemiz Derneği/ TURMEPA ve D-Marin işbirliğinde bu yıl 7’ncisi gerçekleştirilen “STEAM ile Denizleri Koruyorum” projesi tamamlandı.
Çocukların küçük yaşlardan itibaren denizle olan bağlarını güçlendirmeyi hedefleyen D-Marin ve gelecek nesillere temiz denizlerin kucakladığı yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla çalışan DenizTemiz Derneği/ TURMEPA, 7’nci kez “STEAM ile Denizleri Koruyorum” projesinde buluştu.
Muğla’nın 13 ilçesinden 10 öğretmen Eylül 2021’de 5 gün süreyle Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda hazırlanan eğitimlere katıldı. TURMEPA eğitmenleri tarafından verilen denizlerin önemi ve küresel iklim değişikliği konulu eğitimler ve ERTEV (Ermetal Teknolojik Eğitimler Vakfı) eğitmenleri uzmanlığında gerçekleştirilen STEAM eğitim atölyeleri sonrasında, mentör öğretmenler yaklaşık 9 ay süresince öğrencileriyle çalışarak 14 proje hayata geçirdiler. Projelerin iyileştirilmesi için yıl boyunca 6 kez mentör öğretmenlerle buluşmalar gerçekleştirilerek projelerin iyileştirmeleri ve eksiklerin tamamlanması sağlandı. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen projede öğretmenlerin desteği ile çocukların doğaya yaklaşımlarına ışık tutarak bir bilim insanı gibi düşünmelerine, yeni fikir ve projeler üretmelerine katkı sağlanması amaçlandı.
Eğitimler 750 kişiye ulaştı
Proje süresince eğitim alan mentör öğretmenler, eğitmen eğitimi sonrasında kendilerine verilen eğitim materyallerini kullanarak bölgelerinde 750 kişiye ulaştı. Hazırladıkları afişler, panolar ve farkındalık anketleri ile projenin yaygınlaştırılmasına destek oldular. Atık pil, atık yağ toplama gibi kampanyalar ve kıyı temizliği etkinlikleri ile bölgelerinde farkındalığın artırılmasını sağladılar.
14 proje yarıştı
Proje kapsamında çocuklar teknolojiyi kullanarak denizleri korumaya yönelik 14 farklı proje üretti. STEAM eğitimleri sonrasında, öğretmenleri ile çalışan öğrenciler hayata geçirdikleri projelerini 28 Nisan 2022’de çevrimiçi ortamda jüriye sundu. Konusunda uzman bağımsız jüri üyeleri arasında HP Türkiye Sürdürülebilirlik Yöneticisi Hande Baloğlu Toker, ARUOBA Bilim ve Tekonoloji Derneği Kurucusu ve Başkanı Fahir Aruoba yer aldı. Projeler Sürdürülebilirlik, Bilimsellik, Özgünlük ve Uygulanabilirlik kategorilerinde değerlendirildi. Dereceye giremeyen projeler geliştirilmeye değer bulunarak Mansiyon almaya hak kazandı. Öğrencilerin ürettiği projeler arasında, ROBO SIFIR ATIK Projesi Bilimsellik ve Özgünlük alanlarında birincilik kazanırken, Sürdürülebilirlik alanında “DENİZİN SESİ”, Uygulanabilirlik alanında “MUTSUZ DENİZ” projeleri ikinci oldu. “YENİLENEBİLİR ENERJİ İLE DOĞAYI KORUYORUM” projesi Uygulanabilirlik ve Sürdürülebilirlik kategorilerinde üçüncü oldu.
BİRİNCİLİK KAZANAN PROJE
Proje Adı: Robo Sıfır Atık
Öğretmen: İlhan Özdemir
Okul: Cumhuriyet Ortaokulu
Kategori: Özgünlük, Bilimsellik
İKİNCİLİK KAZANAN PROJELER
Proje Adı: Denizin Sesi
Öğretmen: Erdem İnce, Necibe Turgut
Okul: Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulu
Kategori: Sürdürülebilirlik
Proje Adı: Mutsuz Deniz
Öğretmen: Göksu Önder
Okul: Çiftlik Ortaokulu
Kategori: Uygulanabilirlik
ÜÇÜNCÜLÜK KAZANAN PROJE
Proje Adı: Yenilenebilir Enerji İle Doğayı Koruyorum
Öğretmen: Semia Semiz
Okul: Sakarya Ortaokulu
MANSİYON ALAN PROJELER
Proje Adı: Tekno Atık Gemi
Öğretmen: Semia Semiz
Okul: Sakarya Ortaokulu
Kategori: Bilimsellik
Proje Adı: Sahil Temizleme Aracı Scooter
Öğretmen: Semia Semiz
Okul: Sakarya Ortaokulu
Kategori: Sürdürülebilirlik
Proje Adı: Plastik Matik
Öğretmen: Semia Semiz
Okul: Sakarya Ortaokulu
Kategori: Özgünlük
Proje Adı: Çöp Kapar
Öğretmen: Bahar Şahin Daymaz
Okul: Zeytinalanı Şeyh Ortaokulu
Kategori: Uygulanabilirlik
Proje Adı: Şişem Oldu Oyuncak
Öğretmen: Göksu Önder
Okul: Çiftlik Ortaokulu
Kategori: Uyulanabilirlik
Proje Adı: Gözcü
Öğretmen: Ayfer Ergül
Okul: Kaymakam Mustafa Karslıoğlu Ortaokulu
Kategori: Bilimsellik
Proje Adı: Süpürmen
Öğretmen: Özge Türker
Okul: Gümüşlük Kemal Durmaz Ortaokulu
Kategori: Sürdürülebilirlik
Proje Adı: Sahilde Elek mi Olur? Çöp Dediğin Yerde mi Olur?
Öğretmen: Esra Erdemli
Okul: Karadere Ortaokulu
Kategori: Özgünlük
Proje Adı: Baretta
Öğretmen: Aslı Uslu
Okul: Fethiye BİLSEM
Kategori: Özgünlük
Proje Adı: Yağmatik
Öğretmen: Habil Eksik
Okul: Bitez Gülümser Mehmet Danacı Ortaokulu
Kategori: Bilimsellik
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.