D-Marin ve TURMEPA İşbirliğinde Gerçekleştirilen 7’nci “Steam İle Denizleri Koruyorum” Projesinin Kazananları Belli Oldu

Çocukların küçük yaşlardan itibaren denizle olan bağlarını güçlendirmeyi hedefleyen D-Marin ve gelecek nesillere temiz denizlerin kucakladığı yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla çalışan DenizTemiz Derneği/ TURMEPA, 7’nci kez “STEAM ile Denizleri Koruyorum” projesinde buluştu.

Muğla’nın 13 ilçesinden 10 öğretmen Eylül 2021’de 5 gün süreyle Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda hazırlanan eğitimlere katıldı. TURMEPA eğitmenleri tarafından verilen denizlerin önemi ve küresel iklim değişikliği konulu eğitimler ve ERTEV (Ermetal Teknolojik Eğitimler Vakfı) eğitmenleri uzmanlığında gerçekleştirilen STEAM eğitim atölyeleri sonrasında, mentör öğretmenler yaklaşık 9 ay süresince öğrencileriyle çalışarak 14 proje hayata geçirdiler. Projelerin iyileştirilmesi için yıl boyunca 6 kez mentör öğretmenlerle buluşmalar gerçekleştirilerek projelerin iyileştirmeleri ve eksiklerin tamamlanması sağlandı. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen projede öğretmenlerin desteği ile çocukların doğaya yaklaşımlarına ışık tutarak bir bilim insanı gibi düşünmelerine, yeni fikir ve projeler üretmelerine katkı sağlanması amaçlandı.

Eğitimler 750 kişiye ulaştı

Proje süresince eğitim alan mentör öğretmenler, eğitmen eğitimi sonrasında kendilerine verilen eğitim materyallerini kullanarak bölgelerinde 750 kişiye ulaştı. Hazırladıkları afişler, panolar ve farkındalık anketleri ile projenin yaygınlaştırılmasına destek oldular. Atık pil, atık yağ toplama gibi kampanyalar ve kıyı temizliği etkinlikleri ile bölgelerinde farkındalığın artırılmasını sağladılar.

14 proje yarıştı

Proje kapsamında çocuklar teknolojiyi kullanarak denizleri korumaya yönelik 14 farklı proje üretti. STEAM eğitimleri sonrasında, öğretmenleri ile çalışan öğrenciler hayata geçirdikleri projelerini 28 Nisan 2022’de çevrimiçi ortamda jüriye sundu. Konusunda uzman bağımsız jüri üyeleri arasında HP Türkiye Sürdürülebilirlik Yöneticisi Hande Baloğlu Toker, ARUOBA Bilim ve Tekonoloji Derneği Kurucusu ve Başkanı Fahir Aruoba yer aldı. Projeler Sürdürülebilirlik, Bilimsellik, Özgünlük ve Uygulanabilirlik kategorilerinde değerlendirildi. Dereceye giremeyen projeler geliştirilmeye değer bulunarak Mansiyon almaya hak kazandı. Öğrencilerin ürettiği projeler arasında, ROBO SIFIR ATIK Projesi Bilimsellik ve Özgünlük alanlarında birincilik kazanırken, Sürdürülebilirlik alanında “DENİZİN SESİ”, Uygulanabilirlik alanında “MUTSUZ DENİZ” projeleri ikinci oldu. “YENİLENEBİLİR ENERJİ İLE DOĞAYI KORUYORUM” projesi Uygulanabilirlik ve Sürdürülebilirlik kategorilerinde üçüncü oldu.



BİRİNCİLİK KAZANAN PROJE

Proje Adı: Robo Sıfır Atık

Öğretmen: İlhan Özdemir

Okul: Cumhuriyet Ortaokulu

Kategori: Özgünlük, Bilimsellik

İKİNCİLİK KAZANAN PROJELER

Proje Adı: Denizin Sesi

Öğretmen: Erdem İnce, Necibe Turgut

Okul: Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulu

Kategori: Sürdürülebilirlik

Proje Adı: Mutsuz Deniz

Öğretmen: Göksu Önder

Okul: Çiftlik Ortaokulu

Kategori: Uygulanabilirlik

ÜÇÜNCÜLÜK KAZANAN PROJE

Proje Adı: Yenilenebilir Enerji İle Doğayı Koruyorum

Öğretmen: Semia Semiz

Okul: Sakarya Ortaokulu

MANSİYON ALAN PROJELER

Proje Adı: Tekno Atık Gemi

Öğretmen: Semia Semiz

Okul: Sakarya Ortaokulu

Kategori: Bilimsellik

Proje Adı: Sahil Temizleme Aracı Scooter

Öğretmen: Semia Semiz

Okul: Sakarya Ortaokulu

Kategori: Sürdürülebilirlik

Proje Adı: Plastik Matik

Öğretmen: Semia Semiz

Okul: Sakarya Ortaokulu

Kategori: Özgünlük

Proje Adı: Çöp Kapar

Öğretmen: Bahar Şahin Daymaz

Okul: Zeytinalanı Şeyh Ortaokulu

Kategori: Uygulanabilirlik

Proje Adı: Şişem Oldu Oyuncak

Öğretmen: Göksu Önder

Okul: Çiftlik Ortaokulu

Kategori: Uyulanabilirlik

Proje Adı: Gözcü

Öğretmen: Ayfer Ergül

Okul: Kaymakam Mustafa Karslıoğlu Ortaokulu

Kategori: Bilimsellik

Proje Adı: Süpürmen

Öğretmen: Özge Türker

Okul: Gümüşlük Kemal Durmaz Ortaokulu

Kategori: Sürdürülebilirlik

Proje Adı: Sahilde Elek mi Olur? Çöp Dediğin Yerde mi Olur?

Öğretmen: Esra Erdemli

Okul: Karadere Ortaokulu

Kategori: Özgünlük

Proje Adı: Baretta

Öğretmen: Aslı Uslu

Okul: Fethiye BİLSEM

Kategori: Özgünlük

Proje Adı: Yağmatik

Öğretmen: Habil Eksik

Okul: Bitez Gülümser Mehmet Danacı Ortaokulu

Kategori: Bilimsellik