Daha iyi bir yaşam için yola çıkmışlardı

İzmir'in Çeşme ilçesinde göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 8'i çocuk 11 Suriyelinin İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Adli Tıp Kurumunun önünde bekleyen aileleri ise perişan haldeler. Tüm uyarılara rağmen kendilerini dinlemediklerinden bahseden aileler “her şey daha iyi bir yaşam içindi ölmek için değil” dediler.

Ölenlerin yaklaşık 9 yıl önce Suriye'nin Haseki kentinden Türkiye'ye sığındıkları ve İzmir'in Menderes ve Manisa'nın Turgutlu ilçelerinde yaşadıkları öğrenildi.

Ölenlerin akrabalarından olan İbrahim Gazi, yaptığı açıklamada, kardeşini, kızını ve iki torununu kaybettiğini söyledi.

Akrabalarını yurt dışına gitmemeleri konusunda ikna edemediklerini belirten Gazi, "Daha iyi bir yaşam için yola çıktılar ama şimdi perişan haldeyiz. 'Yapmayın' dememize rağmen bizi dinlemediler." diye konuştu.

Otopsi işlemleri tamamlanırken ilk bulgulara göre, teknedekilerin hipotermi nedeniyle öldükleri anlaşıldı. Cenazeler, işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilecek.

Vira Haber