"Daha Mavi İskenderun Körfezi"ne büyük destek

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi tarafından “Daha Mavi İskenderun Körfezi” projesi başlatıldı.

İskenderun Körfezi'nde düzenlenen açılış programında "Daha Mavi İskenderun Körfezi" projesi, slayt gösterimiyle katılımcılara tanıtıldı.

Programa katılan Hatay Valisi Erdal Ata, yaptığı konuşmada, İSTE Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi'nin başlattığı projeden dolayı teşekkürlerini iletti.

Dünyada en büyük sorunlarından birinin çevre sorunu olduğunu belirten Vali Ata, "Her bir varlığımızın kirletilmesi ne kadar kolay ise temizlenmesinin faturasının ise çok ağır olduğunu hepimizin bilmesi gerekiyor. Bugün çevreyi kirleten en önemli materyallerin başında plastik maddeler olduğunu görüyoruz. Ülke olarak bu konuda plastik kullanımını en aza indirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Kendilerinden sonraki kuşaklara daha temiz bir dünya bırakmak zorunda olduklarını vurgulayan Ata, "Üniversitemizin bu konuda kıt imkanlarla yaptığı bu çalışma takdire şayandır. Temennimiz bu proje sonucunda körfezimizin temizlenmesi ve en önemlisi de bu konuda ana sınıfından üniversitelere kadar farkındalık oluşturmasıdır. Projenin tüm dünyaya, ülkemize, ilimize ve körfezimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

İSTE Rektörü Türkay Dereli, projenin bir üyesi olduğunu ve teknik konularda gelişmesi için ellerinden gelen tüm imkanları seferber edeceklerini aktardı.

Deniz Ticaret Odası Başkanı Kemal Kutlu ise, "Denize ve şehrimize yapılacak bütün projeleri desteklemeye çalışıyoruz. Şehrimiz sanayi ve liman şehri ve binalarımız kıyıya çok yakın olması sebebiyle bir çevre baskısı oluşmaktadır. Yapacağımız çalışmalarla umarım gelecekteki nesillere daha temiz bir deniz bırakabiliriz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar, proje yetkilileri ile birlikte "Daha Mavi İskenderun Körfezi" projesinde kullanılacak araç ve gereçlerin bulunduğu gemi içerisinde incelemelerde bulundu.

Etkinliğe, İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, İskenderun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Çağın Taşkın, Fatih Tosyalı, İskenderun Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, Li-mak Port Genel Müdürü Gündüz Arısoy, proje sorumlusu Ayşe Bahar Yılmaz ve proje ekibi eğitim görevlileri de katıldı.

Vira Haber