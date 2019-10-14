DAK-SAR’dan kurtarma operasyonu
Kadıköy Fenerbahçe açıklarında karaya oturan tekneyi Denizde Arama Kurtarma (DAK-SAR) ekipleri kurtarıldı.
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Kurtarma operasyonu saniye saniye kameralara yansıdı. Fenerbahçe açıklarında bir teknenin karaya oturduğu ihbarını alan DAK-SAR ekipleri kurtarma botlarıyla olay yerine gitti.
Karaya oturan tekneden kazazedeler tahliye edildikten sonra tekne kurtarıldı ve yedeğe alındı. Kurtarma operasyonu saniye saniye DAK-SAR ekibindekilerin kameralarına yansıdı.
Vira Haber
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Etiketler : Kadıköy, Fenerbahçe, tekne, Denizde Arama Kurtarma, DAK-SAR
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